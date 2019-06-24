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24 июня, понедельник
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07:05
Главные новости к утру 24 июня
09:48
Фонтан «Мальчик и гуси» откроют после реставрации в июле
09:14
Владимир Путин: Россия рассчитывает на Петербург как на инновационный центр
08:30
Праздник «Алые паруса» посетили более 1,4 млн человек
23/06
На несанкционированной акции возле Гостиного двора задержаны трое
23/06
Замглавы петербургского штаба Алексея Навального отпустили из полиции без протокола
23/06
«Зенит» примет решение по Александру Кокорину после выхода игрока из заключения
23/06
Петербургская полиция будет «жестко пресекать» провокации на «Алых парусах»
23/06
В Невском районе тушили корпус бывшего завода
22/06
Муниципальные комиссии в Петербурге обязали работать без выходных
22/06
Долгострой СУ-155 в Янино вводят в эксплуатацию
22/06
Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено может перейти в ФК «Зенит»
22/06
Александр Беглов прокомментировал видео сбора подписей
22/06
В День памяти и скорби на Пискаревском кладбище Петербурга возложат цветы
21/06
Проекты новых дорог в Петербурге не будут согласовывать без велодорожек
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КВАРТИРНИК «ВРЕМЯ ЛЕГЕНД» №12
10 апреля 2019 года дуэт «Частный случай» выступил на музыкальном квартирнике ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге
«Твердые знаки»
Вручение ежегодной премии
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Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ
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Пятнадцатый раз в истории XXI века в акваторию Невы вошел бриг с алыми парусами. Название парусника и в этот раз не "Секрет" - "Россия". Но до этого бывшие школьники трогательно веселились на Дворцовой площади
Ъ-Санкт-Петербург-Online
от
24.06.2019, 07:50
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Алые паруса
Пятнадцатый раз в истории XXI века в акваторию Невы вошел бриг с алыми парусами. Название парусника и в этот раз не "Секрет" -
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В Петербурге прошел флешмоб в поддержку Ивана Голунова, организованный журналистами Санкт-Петербурга
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Во время шоу барабанщиков на Дне города
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Как они это сделали
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В условиях высокой конкуренции банкам необходимы digital-технологии.
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия