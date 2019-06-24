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Алые паруса Пятнадцатый раз в истории XXI века в акваторию Невы вошел бриг с алыми парусами. Название парусника и в этот раз не "Секрет" - "Россия". Но до этого бывшие школьники трогательно веселились на Дворцовой площади