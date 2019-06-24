«Донна Клара» попросила счет

Собственники одного из старейших ресторанов на Патриарших прудах в Москве «Донна Клара», работающего с 1998 года, отказались от развития проекта. Новое заведение на этом месте откроет совладелец «Чайхоны №1 Тимура Ланского» Александр Оганезов. Окупиться ресторан в одном из популярных районов может за несколько месяцев, но высокие ставки аренды все равно создают риски для проекта.

На месте одного из первых ресторанов на Патриарших прудах в Москве — «Донна Клара» — откроется новый проект ресторатора Александра Оганезова, сообщил “Ъ” один из консультантов на рынке недвижимости. По его словам, заведение будет специализироваться на кухне одного из регионов Китая. Господин Оганезов подтвердил “Ъ” эту информацию, уточнив, что открытие запланировано на осень 2019 года. По его словам, концепция заведения пока окончательно не определена. Другие подробности ресторатор не предоставил. Сегодня Александр Оганезов выступает совладельцем ресторанов «Чайхона №1 Тимура Ланского», Remy Kitchen Bakery, RemyBurger, Glenuill и пр.

Ресторан «Донна Клара» открылся в 1998 году в Москве на Малой Бронной. Позиционировался как заведение с европейской кухней начала XX века. Управляло рестораном ЗАО «Венская кондитерская». По данным «СПАРК-Интерфакс», основным владельцем этой компании с долей 42% на 2002 год значится Николай Борщ. Еще 28% принадлежит Елены Лашмановой, 25% — Олегу Бегларяну, остальные 5% — у Марии Медновой. Связаться с ними или представителями «Донны Клары» не удалось.

Директор направления стрит-ритейла Knight Frank Виктория Камлюк отмечает, что достаточно старомодный формат «Донны Клары» с учетом общей ситуации на рынке общественного питания вряд ли позволял получать большую выручку в последние годы. Вероятно, собственники помещения устали поддерживать бизнес и им предложили деньги, которые сопоставимы с доходами ресторана или превышают их, рассуждает она. Согласно «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году выручка «Венской кондитерской» снизилась на 8,3%, до 14,25 млн руб. Показатель сокращался с 2014 года. Тогда же компания последний раз получила чистую прибыль в размере 695 тыс. руб., а в 2017 году чистый убыток достиг 2,54 млн руб.

Помещение «Донны Клары» — «давняя мечта» всех арендаторов, говорят в Knight Frank. Там отмечают, что объект выделяется выгодным расположением неподалеку от ресторана Uilliam`s (входит в холдинг Ginza Project), одного из знаковых заведений ресторанного кластера Патриарших прудов. По данным Colliers International, «Донна Клара» занимает около 150 кв. м. Ставку аренды на Малой Бронной улице там оценивают в 138–179 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Для Москвы это второй показатель после Столешникова переулка, где годовая стоимость аренды в первом квартале 2019 года была 180–240 тыс. руб. за 1 кв. м, следует из данных Colliers International.

По словам источника “Ъ” на ресторанном рынке, удачный проект на Патриарших прудах может окупиться всего за несколько месяцев, но риски создает дорогая аренда. Конкуренция среди рестораторов в этом районе колоссальная, добавляет исполнительный директор Restcon Андрей Петраков. Хотя, признает он, выбор китайской кухни для нового проекта может быть интересным, «это направление переживает ренессанс, причем во всех ценовых форматах». Согласно TripAdvisor, средний чек в заведениях Александра Оганезова находится на уровне 2–2,5 тыс. руб. По данным Colliers International, на Патриарших прудах сегодня работает 25 ресторанов. В их числе два проекта господина Оганезова: суши-бистро Cutfish и пекарня Remy Kitchen Bakery. В феврале 2019 года он обещал открыть в районе еще до трех ресторанов.

Никита Щуренков, Александра Мерцалова