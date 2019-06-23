«РИА Новости»: запуск к МКС корабля Crew Dragon с экипажем состоится 15 ноября

Запуск на Международную космическую станцию (МКС) корабля Crew Dragon с экипажем планируется провести 15 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. На нем полетят астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Напомним, в 2011 году американская пилотируемая транспортная система Space Shuttle была выведена из эксплуатации. После этого экипажи на МКС стали доставлять только российские корабли «Союз». Компания SpaceX Илона Маска по заказу NASA разработала первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon, предназначенный для доставки космонавтов на МКС и их возвращения на Землю. Первый полет Crew Dragon к МКС без экипажа состоялся 2 марта с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Место пилота занимал манекен по имени Рипли. С 2020 года NASA также планирует начать отправлять туристов на МКС.

О том, возникнут ли из-за этого проблемы у «Роскосмоса», — в материале “Ъ” «Crew Dragon посоперничает с "Союзами"».