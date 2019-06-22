КПРФ анонсировала акцию протеста 13 июля

КПРФ 13 июля проведет всероссийскую акцию протеста в защиту интересов трудящихся и против административного произвола, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов на открывшемся в Подмосковье восьмом пленуме ЦК КПРФ. «Все самые острые проблемы страны мы поставим в ходе всероссийской акции протеста 13 июля»,— заявил политик (цитата по ТАСС).

В проекте постановления пленума говорится, что целью акции также будет «продолжить кампанию защиты совхоза имени Ленина от попыток рейдерского захвата». «Настойчиво противостоять проявлениям административного произвола, фактам преследования членов КПРФ и гражданских активистов»,— уточняется в документе.

Ранее сообщалось, что более 60% акций подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» могут оказаться у участника ряда скандальных сделок по поглощению Владимира Палихаты. Бизнесмен утверждает, что действует в интересах Ирины Грудининой, пытающейся в рамках бракоразводного процесса отсудить активы у бывшего мужа, основного владельца совхоза и экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.

Павел Грудинин и его бизнес Читать далее

Подробности — в публикации “Ъ” «Кандидата в президенты выгоняют из совхоза».