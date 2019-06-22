Иран заявил о готовности противостоять любым угрозам США

Представитель иранского МИДа Аббас Мусави заявил, что Тегеран «будет твердо реагировать на любую угрозу» со стороны Вашингтона. Господин Мусави отметил, что иранские власти «не допустят никакого нарушения границ Ирана».

«Иран будет твердо противостоять любой агрессии или угрозе со стороны Америки. <…> Независимо от того, какое решение они (власти США.— “Ъ”) примут, мы не допустим нарушения территории Исламской Республики»,— сказал представитель МИД Ирана агентству Tasnim.

20 июня Иран сообщил, что беспилотник США нарушил воздушную границу страны, за что был сбит. После инцидента президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, но в итоге операция была отменена «за 10 минут до старта». Господин Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, поскольку это обернется для Тегерана «невиданными разрушениями».

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ”.