Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за махинации

Ленинский райсуд Чебоксар признал бывшую главу города Чебоксары 55-летнюю Ирину Клементьеву виновной в растрате (ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблениях (ч. 1 ст. 201 УК РФ) в качестве гендиректора ОАО «Страховая компания "Чувашия-Мед"» (100% уставного капитала компании принадлежит муниципалитету Чебоксар) и приговорил ее к пяти годам колонии общего режима. Суд счел, что Ирина Клементьева совершила махинации с деньгами и имуществом страховой компании в пользу фирмы ее мужа и нанесла «СК "Чувашия-Мед"» ущерб более чем на 20 млн руб.

Как установил суд, Ирина Клементьева «в период с 2011 по 2017 год» неправомерно заключила несколько сделок по распоряжению имуществом ОАО «СК "Чувашия-Мед"», скрыв от совета директоров ОАО свою личную заинтересованность и не испрашивая одобрения на них у общего собрания акционеров». Она передала в аренду возглавляемой ее мужем фирме ИКАР-1 часть принадлежащего «Чувашия-Мед» нежилого помещения в Чебоксарах площадью более 370 кв. м по заниженному размеру ежемесячной арендной платы, а также продала от имени страховой компании подставному лицу, действовавшему в интересах ее мужа, земельный участок в Чебоксарах площадью более 1,7 тыс. кв. м по заниженной стоимости за 1,5 млн руб. при его рыночной стоимости не менее 4,1 млн руб.

Фигурантка также в декабре 2012 года заключила с принадлежащей ее мужу компанией договор, по которому страховая компания передала на четыре года фирме ИКАР-1 в аренду с правом последующего выкупа медицинское оборудование по явно заниженной ставке ежемесячной арендной платы.

СУ СКР по Чувашии возбудило уголовное дело против Ирины Клементьевой по материалам УФСБ по Чувашии, МВД по Чувашии и прокуратуры Чувашии в мае 2017 года. В июне 2017 года чебоксарское городское собрание депутатов досрочно прекратило ее полномочия в качестве главы города Чебоксары. В июле 2017 года фигурантка была помещена под домашний арест, в суд ее дело было передано в июле 2018 года.

Гособвинитель в прениях потребовал для Ирины Клементьевой пять лет колонии общего режима.

Сама Ирина Клементьева в ходе следствия и суда своей вины не признала.

После оглашения приговора Ирина Клементьева была взята под стражу в зале суда.

Осужденная намерена обжаловать приговор.

Олег Ерусланов, Чебоксары