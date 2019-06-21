Корпоративные новости на «Ъ FM»

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, считает глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, ограничения коснутся соотношения текущих платежей к доходу домохозяйства. Если какие-то из домохозяйств достигнут предела, им начнут отказывать в выдаче заема. Ранее Банк России сообщил, что планирует ввести показатель долговой нагрузки.

Ford продаст свои заводы в Набережных Челнах и Всеволожске на торгах, сообщил министр промышленности Денис Мантуров. Он уточнил, что компания полностью погасила кредит Внешэкономбанка и теперь может реализовать данные заводы. При этом концерн продолжит работу по контракту в Алабуге. Там будут производиться модели Ford Transit.

Рекрутинговая компания HeadHunter стала налоговым резидентом России. Ранее компания платила налоги на Кипре, а ее дивиденды не облагались сборами по местным законам. Теперь группа будет платить налоги с дивидендов, которые в России квалифицируются как прибыль. Ставка составит 15%.

Банк ВТБ признали лучшим брокером России по итогам конкурса «Элита финансового рынка». Победителем в номинации «Лучшая управляющая компания для розничных инвесторов» стал «ВТБ Капитал Управление инвестициями», а ПИФ «ВТБ Казначейский» стал «Лучшим фондом облигаций». В прошлом году брокерский бизнес компании удвоил число клиентов, доходы он инвестиционных продуктов выросли на четверть, а доля на рынке ПИФов в 2,5 раза.