Балашиха настигла в Пушкинском районе

Басманный райсуд Москвы санкционировал в пятницу арест главы Пушкинского района Подмосковья Евгения Жиркова, обвиняемого в получении особо крупных взяток. По данным следствия, будучи главой подмосковной Балашихи, он получил от застройщиков за сдачу домов два нежилых помещения общей стоимостью 73 млн руб. Защита Евгения Жиркова полагает, что в основе дела лежит провокация.

Следователь главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) просил отправить господина Жиркова под стражу на один месяц и двадцать пять дней, то есть до окончания срока предварительного следствия, который затем будет продлен. О самом деле представитель СКР распространяться не стал, сообщив лишь, что Евгению Жиркову вменяют получение взяток в особо крупном размере в 2015 году (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, вознаграждение в виде двух нежилых помещений, расположенных по адресу Леоновское шоссе, владение 2, корпус 8, площадью 1048 кв. м и оцениваемых в 73 млн руб., господин Жирков получил, будучи главой крупнейшего в Подмосковье города Балашиха за подписание актов о приемке построенного жилья. В деле в качестве предполагаемых взяткодателей называются представители трех компаний — ЗАО «Мосстроймеханизация-5», ООО «Независимая строительная компания» и ООО «Брит».

Мотивируя свое ходатайство, следователь сослался на то, что обвиняемый занимает высокую должность и уже поэтому, оставаясь на свободе, может оказать давление на свидетелей и не выявленных пока соучастников преступления, уничтожить доказательства или скрыться. Представитель СКР настаивал, что в деле могут быть сообщники, поскольку в ходе преступления (оформления помещений в собственность с последующей их продажей и выводом средств.— “Ъ”) были задействованы подставные коммерческие структуры и физические лица.

Однако прокурор неожиданно возразил следователю, заявив, что в отношении чиновника можно было бы ограничиться домашним арестом.

«Тем более,— отметил он,— что Жирков впервые привлекается к уголовной ответственности и положительно характеризуется». А чтобы исключить возможность оказания на кого-либо давления или уничтожения документов, предложил применить к Евгению Жиркову «все меры ограничения, предписываемые данной мерой пресечения».

Адвокат Василий Юдин также выступил против СИЗО. «Мой клиент занимал высокие посты и положительно характеризуется как руководитель,— заявил господин Юдин.— Версия следствия о том, что ему якобы принадлежали подставные структуры, через которые выводились деньги, не соответствует действительности. Нет ни одного документа, подтверждающего это». Адвокат обратил внимание суда и на то, что у Евгения Жиркова гипертония и он принимает сильнодействующие препараты, а в условиях заключения вряд ли сможет следовать указаниям лечащего врача.

Также защитник заявил, что чиновник «активно сотрудничает со следствием» и сдал ему свой загранпаспорт. «Он не собирается препятствовать следствию,— отметил адвокат,— потому что сам хочет во всем разобраться». Предложив, как и прокурор, избрать Евгению Жиркову домашний арест, адвокат отметил, что у чиновника есть постоянное место жительства, устойчивые социальные связи и уже поэтому он не нуждается в изоляции от общества. Но суд не согласился с мнением адвоката и прокурора, отправив Евгения Жиркова в СИЗО до 13 августа.

Уже после заседания Василий Юдин сообщил “Ъ”, что его клиент считает происшедшее провокацией, в которой заинтересованы криминальные круги Балашихи.

«Их представители пытались добиться уступок в свою пользу и не раз угрожали Евгению Жиркову»,— заявил защитник.

Евгений Жирков более десяти лет являлся главой подмосковного Железнодорожного, а затем после его слияния с Балашихой возглавил этот город, которым руководил с 2014 по 2017 год. Должность он оставил после скандала с мусорным полигоном «Кучино»: во время прямой линии местные жители пожаловались президенту Путину на то, что из-за свалки им буквально нечем дышать, а рядом с ней тем не менее строят дома. Полигон закрыли, а Евгения Жиркова в феврале 2019 года избрали главой Пушкинского района.

Алексей Соковнин