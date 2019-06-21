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В Краснодаре инвалида-колясочника могут поместить в СИЗО за выращивание конопли

Парализованный инвалид Петр Кравченко может оказаться в тюрьме по обвинению в изготовлении и попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере, сообщил “Ъ-Юг” его адвокат Алексей Аванесян. Петр Кравченко утверждает, что использовал продукты из конопли для снятия болей, для чего выращивал растение у себя в квартире.

Дело в отношении Петра Кравченко возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере), максимальное наказание по этой части статьи — 20 лет лишения свободы. «Во вторник Петра Кравченко и его защиту ознакомят с результатами экспертизы, предъявят обвинение и с большой долей вероятности изменят меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу»,— написал адвокат Аванесян на своей станице в сети Facebook.

Житель Краснодара Петр Кравченко в детстве перенес неудачную операцию на сердце, в результате которой нижняя часть его тела парализована, 30-летний мужчина живет один. По данным защиты подозреваемого, Петр Кравченко узнал из интернета о том, что за рубежом препараты каннабиса применяются для медицинских целей, решил использовать эти препараты для снятия болей, для чего вырастил дома кусты конопли. В мае текущего года у него прошел обыск, при котором полицейские изъяли соцветия конопли, которые хранились в холодильнике. Расфасованные по пакетам части растений, по мнению следствия, доказывают, что Кравченко якобы намеревался их реализовать. Инвалид настаивает на том, что выращивал коноплю исключительно для личного употребления.

Анна Перова, Краснодар


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