Советник главы Минкомсвязи возглавил фонд развития информационных технологий

Наблюдательный совет Российского фонда развития информационных технологий назначил помощника советника министра коммуникации и связи Дмитрия Крюкова главой организации, говорится в пресс-релизе министерства.

Фонд был создан в 2017 году для поддержи российского ПО и развития инновационной инфраструктуры. В 2019 году организацию решили перезапустить для выполнения задач нацпроекта «Цифровая экономика».

Теперь в задачи фонда входит предоставление субсидий российским компаниям, которые внедряют отечественные ИТ-продукты.

О том, какие льготы хотя дать ИТ-компаниям,— в материале “Ъ FM”.