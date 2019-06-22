Реальная история Барби

В связи с празднованием 60-летия одной из самых известных в мире игрушек — куклы Барби — у экспертов и журналистов есть богатый выбор тем. То, как кукла Барби изменила мнение девочек о своем теле и повлияла на распространение стандартных представлений о женственности, уже неоднократно и обстоятельно обсуждалось. Можно было бы, конечно, рассказать об американской компании Mattel, которая производит этих кукол, и трудностях создания более интерактивных игрушек. Но есть тема, которая исследована гораздо меньше — это история Рут Хэндлер, создательницы Барби и одной из основателей Mattel.

Рут Хэндлер родилась в Денвере (штат Колорадо) в 1916 году в семье евреев Московиц, которые эмигрировали из Польши в США. Рут была младшей из десятерых детей и работала с раннего детства, помогая родителям. В 1938 году она вышла замуж за Эллиота Хэндлера, вместе с которым пережила все испытания Второй мировой войны. По ее окончании у молодой семьи, жившей в Калифорнии с двумя детьми, был период финансовых трудностей, но 30-летняя Рут убедила мужа использовать его навыки в проектировании и создать компанию по производству пластиковой продукции. В 1945 году была основана компания Mattel, и успех не заставил себя ждать.

Рут обладала редким даром — умением предвидеть. Она могла анализировать едва уловимые изменения рыночной ситуации, отыскивать потенциальные новшества и совершать стратегические прорывы.

К примеру, для одной из своих первых игрушек — пластикового пулемета — компания Mattel нашла оригинальный способ рекламы . До этого реклама игрушек была рассчитана на родительскую аудиторию, поскольку именно родители выбирали игрушки для своих детей. Но Рут пришла в голову идея обратиться в рекламе прямо к конечному потребителю — ребенку. Результатом стала телепередача «Клуб Микки-Мауса», спонсором которой в 1955 году выступила компания Mattel. Посмотрев эту передачу, тысячи детей стали просить своих родителей купить им эту новую игрушку. Такой способ для того времени был явным отходом от догматов рекламы.

Другим новшеством стала стоимость этой рекламы — $500 тыс. Столько тогда стоила вся Mattel. Рут Хэндлер, опытный игрок в покер, была готова рискнуть будущим своей компании, сделав ставку на единственную рекламную кампанию.

Рут хотела выпустить какую-нибудь игрушку для девочек. И она знала, что может легко проверить привлекательность такой игрушки, просто дав ее своей дочери Барбаре. Эта идея возникла во время семейной поездки в Швейцарию в 1956 году. В витрине одного швейцарского магазина Рут обнаружила куклу-манекен Лилли с внешностью и сексуальными формами героини комиксов, созданных карикатуристом Райнхардом Бойтином для германского таблоида Bild. Рут мгновенно оценила маркетинговый потенциал этой куклы и увезла с собой в США несколько экземпляров.

В 50-х годах прошлого века куклы для девочек чаще всего изготавливались в виде младенцев или изображали мам и домохозяек. Рут интуитивно поняла, что девочки 50-х годов уже не мечтают взрослеть, только чтобы стать мамами, и кукла Барби ознаменовала определенную степень эмансипации — отход от исключительной роли матери. Это сейчас мы можем увидеть в Барби воплощение женщины как объекта. В то время, когда Рут Хэндлер продумывала эту идею, она хотела создать игрушку, которая бы отражала способность женщин работать и быть независимыми. В 1994 году в вышедшей автобиографии Рут писала:

«Вся моя философия Барби заключалась в том, что через эту куклу маленькая девочка может попробовать себя в любой роли, какую только пожелает. Барби всегда отражала тот факт, что у женщины есть выбор».

Когда Рут Хэндлер представила свою новую концепцию главе крупного американского рекламного агентства, тот заявил: «Никаких шансов на успех у вас нет. Вы что, смеетесь?» Правление Mattel, в котором, за исключением Рут, больше не было ни одной женщины, также не поддержало эту идею. Но Рут не только продавила этот проект, но еще и убедила отдел проектно-конструкторских разработок изготовить куклу, которая будет продаваться по себестоимости, а прибыль компания будет получать от продажи одежды и аксессуаров для этой куклы.

Одновременно родилась инновационная идея продукта, который приносит прибыль через продажу расходных материалов для него (в данном случае аксессуаров). Здесь мы видим стимулирующий прорыв: куклы продаются по очень низкой цене, чтобы захватить рынок, а прибыль дает продажа аксессуаров. Сейчас эта бизнес-модель стала привычной во многих секторах экономики.

Фото: Ariana Cubillos, AP

Когда в 1959 году куклу Барби представили на Международной ярмарке игрушек в Нью-Йорке, никакого впечатления на крупных покупателей, включая ведущие американские торговые сети, она не произвела. Многие предприниматели в такой ситуации опустили бы руки, но Рут Хэндлер решила продавать Барби напрямую потребителям. Она запустила масштабную рекламную кампанию, которая принесла тот всемирный успех, о котором мы знаем сегодня.

В следующие десять лет Рут Хэндлер внесла важнейший вклад в подъем и укрепление Mattel. В 1975 году после финансового скандала они вместе с мужем подали в отставку. Рут умерла в 2002 году, Эллиот — в 2011-м. А Mattel и Барби живут и процветают. В первом квартале 2019 года выручка компании достигла пятилетнего максимума, а продажи Барби выросли на 12%.

Создательница куклы Барби Рут Хэндлер (слева) и актриса Кристи Кук Фото: Robert Clark, AP

И все же в 60-летнюю годовщину создания Барби о вкладе в эту работу Рут Хэндлер известно не так широко, как должно. Она была независимой, творческой и сильной женщиной, образцом, моделью женщины-руководителя. И что ни говори, она была более интересной и важной моделью, чем сама кукла Барби.

Бертран Венар, профессор бизнес-школы Audencia (Нант, Франция). Перевела Алена Миклашевская