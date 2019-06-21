Ford продаст свой завод в Набережных Челнах на торгах

Ford в результате реструктуризации своего бизнеса продаст автомобильные заводы в Набережных Челнах и Всеволожске Ленинградской области на торгах, заявил журналистам глава минпромторга России Денис Мантуров, пишет «Интерфакс». Стоимость пока неизвестна, а заинтересованных покупателей министр называть не стал.

Напомним, Ford отказался от производства легковых автомобилей в России в рамках совместного производства с «Соллерс». В результате останется лишь завод по производству легких коммерческих машин Ford Transit в Елабуге. Заводы в Набережных Челнах и Всеволожске уже остановлены.

«Ford Transit имеет свою нишу на рынке, причем не только на российском рынке, но и с возможностью поставки в третьи страны. Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедуру реализации заводов Ford будет проводить по существующей процедуре, через объявление торгов. Поэтому, кто придет на эти торги — спрогнозировать, конечно, возможно, но будет неправильно высказывать свои мысли и, таким образом, влиять на процедуру»,— сообщил господин Мантуров.

“Ъ-Казань”