Школам дадут путевку в заемную жизнь

Идея руководства Нижнего Новгорода о капитальном ремонте школ по концессии, которая обсуждается с осени прошлого года, наконец-то начала приобретать практические очертания. Депутатам гордумы представили инвестиционную схему по капремонту первых 28 старых школ, некоторым из них больше века. Предполагается, что займы на их ремонт будет брать дочерняя структура АО «Корпорация развития Нижегородской области», около 30% стоимости капремонта обеспечит бюджет области. Финансовым партнером будущей десятилетней концессии называют Сбербанк, однако пока не очень ясно, за счет какого обеспечения банкиры согласятся финансировать фронт работ стоимостью в миллиарды рублей.

Как выяснил “Ъ-Приволжье”, на закрытом заседании «часа администрации» для депутатов думы Нижнего Новгорода провели презентацию инвестиционной схемы капитального ремонта городских школ по концессионным соглашениям. Напомним, об этой концессии глава города Владимир Панов заговорил еще в октябре 2018 года, полагая, что для предотвращения ветшания школ их надо ремонтировать по десятку в год, на что понадобится не менее 4 млрд руб. вложений.

В бюджете города денег в таком объеме на эти цели нет, и на «часе администрации» чиновники рассказали, что финансировать капремонт предлагается в пропорциях 70 на 30.

70% затрат предполагается взять в банках в качестве займов на создаваемую компанию-концессионера. По планам, до конца июня власти должны учредить некое ООО как дочернее общество Корпорации развития Нижегородской области (КРНО, госкомпания, ответственная за привлечение инвесторов в регион). Еще 30% средств концессионеру также по договору займа предоставит учредитель, то есть КРНО, которая, очевидно, возьмет эти деньги в бюджете области. Срок предполагаемой концессии составит десять лет. За это время концессионер должен в рассрочку вернуть кредиты и займы, которые ему будет возмещать муниципальный бюджет: администрация Нижнего Новгорода выступит концедентом.

Опрошенные депутаты рассказали, что администрация также подготовила перечень из 28 требующих капремонта городских школ, начиная от 1903 года постройки (школа №3 в Нижегородском районе) и до 1930-х, 50-х и 60-х годов прошлого века. По словам председателя комиссии по социальным вопросам Василия Пушкина, обсуждение возникло вокруг наиболее старых школ с деревянными перекрытиями. «Если их менять и приводить эти здания к современным нормам, то получится очень дорогостоящая реконструкция, а не капремонт. Дешевле будет эти школы снести и построить на их месте новые. В администрации это тоже понимают»,– отметил депутат Пушкин. Председатель комиссии по строительству Андрей Дранишников уточнил, что капитально отремонтировать 28 школ планируется за три года в 2019–2021 годах, и в мэрии уже обсчитали по стоимости часть объектов, но точная общая стоимость программы не называлась. «Июнь уже подходит к концу, и очевидно, что сроки работ несколько сместятся. Но главное, что движение в этом направлении началось, а жизнь покажет, как будет работать эта схема. Если в результате обкатки она окажется рабочей, по концессии можно не только ремонтировать школы, но и строить новые социальные объекты»,– добавил господин Дранишников. По словам депутата Алексея Боброва, его интересовало, не потеряет ли город право собственности на объекты концессии, если они станут залогами по кредитам, но в мэрии его заверили, что ремонтируемые школы отчуждаться не будут.

Между тем пока не ясен один из основных вопросов: под какое именно обеспечение будущий концессионер намеревается брать кредиты.

Модель концессии уже одобрена губернатором, однако в правительстве Нижегородской области, в чьем ведении находится КРНО, не стали отвечать на этот вопрос. Финансовым партнером в администрации называют Сбербанк, однако в банке не стали комментировать возможное кредитование капремонта школ, сославшись на отсутствие конкретных договоренностей.

В качестве примера отметим, что власти Нижегородской области около полугода вели переговоры со Сбербанком о возможности кредитовать достройку домов обманутых дольщиков в Новинках, оценив эти затраты примерно в 3,5 млрд руб. Финансовая модель на региональном уровне была согласована, но кредитный комитет банка в Москве потребовал госгарантии, которые регион был не в силах обеспечить. Аналогичная проблема может возникнуть и в случае переговоров по капремонту. Как отметил один из финансовых управляющих, вряд ли банк-кредитор заинтересуется залоговым имуществом школ, а под займы «новой пустой ОООшке» наверняка попросит гарантии бюджета. Один из депутатов, обсуждая с “Ъ-Приволжье” перспективы финансирования проекта, оптимистично пошутил, что Нижний Новгород должен ориентироваться на штат Калифорния, который смело заимствует средства, не думая об их отдаче, зато его города выглядят как картинка, а по благоустроенным паркам бегают белки.

Роман Кряжев