Глава Балашихи брал квадратными метрами

Сегодня Басманный райсуд рассмотрел и удовлетворил ходатайство Следственного комитета России (СКР) об аресте главы Пушкинского муниципального района Московской области Евгения Жиркова. Он будет находиться под стражей до 13 августа. По версии следствия, он получил взятку в особо крупном размере на предыдущем месте работы — главы крупнейшего в Подмосковье города Балашиха.

Главное следственное управление СКР предъявило Евгению Жиркову обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Инкриминируемое господину Жиркову преступление относится к 2015 году, когда он, по данным следствия, являясь главой города Балашихи, получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более 1 тыс. кв. м в строящемся многоквартирном доме за неоднократный перенос сроков сдачи его в эксплуатацию и общее покровительство.

По месту жительства и работы Евгения Жиркова, а также в домах лиц из его ближайшего окружения и офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Следствие обратилось в Басманный райсуд с ходатайством об аресте чиновника на два месяца. Суд ходатайство удовлетворил — чиновник арестован и будет находиться под стражей до 13 августа.

Евгений Жирков более десяти лет являлся главой подмосковного Железнодорожного, а затем после его слияния с Балашихой возглавил этот город, которым руководил с 2014 по 2017 год. Должность он оставил после скандала с мусорным полигоном «Кучино»: во время прямой линии местные жители пожаловались президенту Путину на то, что из-за свалки им буквально нечем дышать, а рядом с ней тем не менее строят дома. Полигон закрыли, а Евгения Жиркова через некоторое время назначили на новую должность.

За работу на прежнем месте ему грозит до 15 лет заключения и штраф в размере до 500 млн руб.

Николай Сергеев