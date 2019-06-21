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Депутаты ЗакСа предложили обеспечить социальным такси всех ветеранов ВОВ

Депутаты Заксобрания Петербурга Денис Четырбок и Дмитрий Тугов предложили внести поправки в Социальный кодекс и расширить перечень льготных категорий граждан, которые смогут пользоваться все ветераны Великой Отечественной войны, без исключений.

Предлагаемые поправки получили одобрение в комитете по законодательству.

В настоящее время пользоваться услугами социального такси могут лишь некоторые категории ветеранов и инвалидов. При этом за счет бюджета для них оплачивалось от 50 до 90 процентов стоимости поездки. Предлагаемые изменения могут вступить в силу с января будущего года.

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