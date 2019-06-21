«Власти не собираются выполнять главное требование оппозиции»

Оппозиция в Тбилиси объявила о проведении нового митинга. Акция запланирована на 21 июня. Минувшей ночью в центре города произошли столкновения протестующих с полицией. Поводом стало выступление в грузинском парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова — ранее он поддерживал независимость Абхазии и Южной Осетии. Полиция разогнала стихийный митинг. В ход пошли резиновые пули и слезоточивый газ. Подробности происходящего в прямом эфире рассказал корреспондент “Ъ” в Тбилиси Георгий Двали.

— Сейчас все относительно спокойно. Хотя в нескольких районах Тбилиси утром продолжались стычки демонстрантов с полицией. Например, у здания бывшей государственной филармонии — это в центре столицы, совсем недалеко от того места, где ночью происходили ожесточенные столкновения. Полицейских забросали камнями, бутылками, перевернули машину.

По разным данным, от 70 до 100 человек получили различные увечья, несколько десятков человек арестованы. Среди них, важно подчеркнуть, нет лидеров оппозиции. По официальны данным, два человека потеряли глаз в результате ночных столкновений, когда полиция стала применять резиновые пули. Ситуация действительно очень напряженная. И все ждут вечера, когда должен возобновиться митинг.

Он состоится — это уже анонсировали оппозиционные лидеры — на том же месте, что и вчера. Это центр Тбилиси, проспект Руставели, в здании парламента. Оппозиционеры заявляют, что придут сотни тысяч людей. Они выдвинули ультиматум властям: председатель парламента, который, по мнению оппозиционеров, виновен в возникновении кризиса, поскольку именно он пригласил в Грузию депутата Государственной думы России и дал согласие на проведение Межпарламентской ассамблеи православия, должен уйти в отставку. Сам Ираклий Кобахидзе, кстати, находится с визитом в Баку, возвращается в пятницу. Вторая часть ультиматума — это уход в отставку министра внутренних дел, потому что именно он накануне отдал приказ о применении силы, в том числе спецсредств. И третья часть — это отставка главы Службы государственной безопасности. Оппозиционеры говорят, что он не должен был позволять Сергею Гаврилову, депутату Госдумы, который, кстати, является президентом международной Межпарламентской ассамблеи православия, прибывать в Грузию. Они утверждают, что, во-первых, Сергей Гаврилов якобы принимал участие в боевых действиях против Грузии в 1993 году на стороне абхазских войск, хотя сам господин Гаврилов это категорически отрицает. И, во-вторых, он неоднократно высказывался в пользу признания независимости Абхазии и Южной Осетии, поддерживал это решение. И если власти не выполнят эти условия, то оппозиция угрожает начать перманентные акции протеста, возвести какие-то палатки, баррикады и так далее.

Если судить по заявлениям лидеров правящей партии «Грузинская мечта», ни один пункт этого ультиматума выполнен не будет. Они не собираются выполнять главное требование оппозиции — назначение внеочередных выборов и проведение их только по партийным спискам, отказ от смешанной пропорциональной мажоритарной системы выборов, которая сейчас действует.

Понятно, почему — выполнение этого ультиматума было бы началом процесса смены власти в Грузии. Министр внутренних дел, председатель парламента, пока, во всяком случае, уходить в отставку не собираются.

Как будут развиваться события на фоне того, что премьер-министр угрожает арестовать всех, кто «поднял руку на полицейских в ночь на пятницу», очень трудно спрогнозировать. Многое будет зависеть от того, сколько все-таки людей примет участие в митинге у здания парламента.

Заявления о том, что россияне должны быть осторожны, для меня понятны: все это происходило в самом центре Тбилиси, где живет большинство туристов. Можно сказать с полной уверенностью, что русофобской основы в этих выступлениях нет. Сейчас ситуация в целом спокойная. В других местах, где туристы живут, гуляют, осматривают достопримечательности, пока каких-то столкновений не было.