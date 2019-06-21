Чемпион мира и Европы по футболу Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Испанский футболист нападающий японского клуба «Саган Тосу» Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры. Заявление он опубликовал в Twitter.

«После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру»,— заявил футболист. Торрес добавил, что 23 июня в Токио состоится пресс-конференция, на которой он сообщит все детали.

Фернандо Торрес за свою карьеру также выступал за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси» и «Милан». В составе сборной Испании он завоевал золото чемпионата мира (2010) и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012). Всего футболист провел 706 матчей на клубном уровне и 110 — в национальной команде.