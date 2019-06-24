Сделано в будущем

Слова из послезавтра, необходимые нам уже сегодня

Суперкомпьютер. Так называют вычислительную машину, которая по характеристикам многократно превосходит большинство существующих на данный момент компьютеров. С 1993 года проект «Тop-500» ранжирует все суперкомпьютеры, имеющиеся в мире. Продолжительное время верхние строчки занимают Intel и IBM, чьи чипы находятся в большинстве супермашин. На суперкомпьютерах проектируют промышленное оборудование и электронику, синтезируют новые материалы и делают научные открытия.

Флопс. Единица быстродействия компьютера, равная числу операций с плавающей точкой в секунду. Из-за того что производительность процессоров постоянно растет, в основном употребляются производные величины — мегафлопсы, гигафлопсы, терафлопсы и петафлопсы. В ближайшем будущем в использование войдут эксафлопсы.

Закон Мура. В 1965 году один из основателей Intel Гордон Мур предсказал, что каждые два года вычислительная мощность компьютеров будет увеличиваться, а стоимость соответственно снижаться. Позже он пересмотрел свой «закон» и сократил срок до 18 месяцев. Сегодня многие говорят о том, что закон скоро перестанет работать, так как количество транзисторов, которые инженеры могут разместить на одной микросхеме, достигло предела.

Кубит. Наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере. В обычном компьютере таковым является бит. Если бит ограничен двумя состояниями — единица или ноль, то в квантовом мире возможно наложение двух состояний: ноль и единица существуют одновременно, это позволяет делать вычисления принципиально новым образом.