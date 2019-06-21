Два гражданина Литвы осуждены за шпионаж в пользу России

Суд в Литве приговорил двух граждан страны к 4 годам и 9 месяцам тюрьмы каждого за шпионаж в пользу России. Имена обвиняемых не называются, известны только инициалы. Оба признали вину в передаче информации российской стороне об авиабазе, где располагается миссия НАТО, передает AFP.

Их шпионская деятельность длилась порядка пяти лет, встречи проходили «как в России, так и в других странах». Суд был закрытым.

В конце 2018 года сообщалось, что Вайдас Прунскус, сын первого премьер-министра независимой Литвы Казимеры Прунскене, мог быть арестован по подозрению в шпионаже на Россию. Такой вывод литовские СМИ сделали из интервью главы департамента госбезопасности страны, который эту информацию не опроверг.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Литва нашла еще одну "руку Москвы"».