Из свежей почты

Даша Кудряшова, 9 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 166 430 руб.

Внимание! Цена лечения 199 430 руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 33 тыс. руб.

Даша родилась раньше срока, ее выхаживали в больнице. В полгода дочке поставили диагноз ДЦП. Мы не сдаемся, возим Дашу на реабилитацию, занимаемся с ней дома. Дочка уже пытается ходить с поддержкой. Учится в первом классе коррекционной школы, успешно выполняет устные задания. Но мышцы рук и ног у нее скованы спастикой. С помощью Русфонда мы прошли курс лечения в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Лечение необходимо продолжать, но оплатить его я не в силах. Алевтина Кудряшова, Чувашия

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Даше нужно продолжить лечение, чтобы снизить патологический тонус мышц, укрепить мышцы, развивать мелкую моторику».

Оля Каплина, 8 лет, синдром Тричера Коллинза, требуется ортодонтическое лечение. 123 тыс. руб.

Внимание! Цена лечения 320 тыс. руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 47 тыс. руб.

Дочка родилась с патологией: ушные раковины не сформировались, челюсти и скулы были недоразвиты. Оля не могла нормально дышать, ей установили трахеостому. Домой выписали в три месяца, а что дальше делать, местные врачи не знали. Мы поехали в Москву. Здесь Оле провели две операции, устранили дефект нёба. Но из-за того, что челюсти недоразвиты, дочке трудно откусывать и жевать твердую пищу. И зубы у нее растут криво. Чтобы решить эти проблемы, нужна операция, но сначала — лечение с помощью специальных аппаратов. Пожалуйста, помогите его оплатить, у нас такой возможности нет. Елена Каплина, Челябинская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «У Оли серьезные проблемы с приемом пищи, артикуляцией. Девочке необходимо провести лечение с помощью несъемных дуговых аппаратов».

Света Тугарева, 1 год, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 358 656 руб.

Внимание! Цена лечения 532 656 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 140 тыс. руб. ООО «Север» –50 000 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, – еще 86 143 руб. Телезрители ГТРК «Ока» соберут 34 тыс. руб.

У Светы тяжелая форма несовершенного остеогенеза. В четырехмесячном возрасте я отвезла ее в клинику Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва), где благодаря Русфонду проходит лечение моя средняя дочь Вика. Заболевание досталось дочкам по наследству от отца. Свете назначили лечение препаратом памидронат и физическую реабилитацию. Она окрепла, научилась сидеть, ползать, а в мае встала на ноги! Но кости у нее еще хрупкие, лечение надо продолжать, а денег нет, еле сводим концы с концами. У нас четверо детей, работает только муж, он электрик. Не оставляйте нас! Марина Тугарева, Рязанская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алена Гаврина: «Лечение и реабилитацию прерывать нельзя — плотность костной ткани у ребенка еще низкая, есть вероятность новых переломов».

Рита Колташова, 10 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 303 500 руб.

Внимание! Цена операции 342 500 руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 39 000 руб.

Я стала опекуном своих внуков, Риты и Максима, после смерти их родителей. Рита с рождения состоит на учете у кардиолога, у нее дефект межпредсердной перегородки. Мы надеялись, что со временем отверстие уменьшится, но оно, наоборот, увеличилось. Недавно в Барнаул приезжали томские кардиологи, и Риту направили к ним на консультацию. Доктора сказали, что нужна срочная операция. Рекомендуют закрыть отверстие щадяще, без вскрытия грудной клетки. Но на такую операцию нужны большие деньги. Я живу с внуками на пенсию и пособия. Прошу вашей помощи. Людмила Владимирцева, Алтайский край

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У девочки есть признаки легочной гипертензии, требуется срочно закрыть дефект. Мы проведем операцию эндоваскулярно. Рита быстро восстановится и окрепнет».

Почта за неделю 14.06.2019–20.06.2019

ПОЛУЧЕНО ПИСЕМ —89

ПРИНЯТО В РАБОТУ — 50

ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 2

ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 1