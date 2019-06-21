12,1 миллиарда долларов составил, по данным Минфина США, на 1 мая 2019 года объем вложений РФ в гособлигации США (US Treasuries, UST). В сравнении с предыдущим месяцем этот показатель сократился на $1,6 млрд. Годом ранее, на 1 мая 2018 года, он был в четыре раза большим — $48,7 млрд. Как пояснял ранее Владимир Путин, Банк России был вынужден изменить структуру резервов из-за политических рисков. Пик российских вложений в UST был достигнут в октябре 2010 года — $176,3 млрд. В апреле прошлого года, после объявления США жестких антироссийских санкций, начался вывод резервов РФ из UST. Тогда вложения России сократились вдвое, с $96,1 млрд до $48,7 млрд, в мае — еще втрое, до $14,9 млрд.