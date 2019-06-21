Белый дом продлил льготный лизинг спецтехники

Правительство возобновило программу льготного лизинга спецтехники на 2019 год, а также выплатит невозмещенные за 2018 год субсидии. Об этом ранее просили как машиностроители, так и лизинговые организации. Последние оценивали задолженность бюджета за 2018 год в 1,3 млрд руб. и теперь с осторожностью оценивают программу. В нынешнем году программа изменится: субсидии будут выделяться по конкурсу, наибольшие шансы получат те, кто пообещает продать технику на большую стоимость, израсходовав меньший объем господдержки. Также вместо фиксированной скидки в 10–15% покупателям будет предложен любой ее объем в этих рамках. В правительстве считают, что это позволит увеличить объем лизинга.

Правительство продлило на 2019 год программу льготного лизинга спецтехники — соответствующее постановление премьер Дмитрий Медведев подписал 14 июня. Об этом просили российские машиностроители, выпускающие дорожно-строительную и горнодобывающую технику, и лизинговые организации. Суть программы заключалась в том, что бюджет по договорам лизинга субсидирует 10% от цены техники для европейской части РФ и 15% для Дальневосточного, Сибирского ФО, Калининградской области, Крыма и Севастополя. С текущего года этот размер скидки стал максимальным, то есть лизинговые организации смогут предлагать и меньший ее объем. Предполагается, что субсидия поможет увеличить рынок лизинга техники в стоимостном выражении.

Продление программы льготного лизинга позволит в первую очередь увеличить объем выпуска отечественной техники и обеспечить загрузку производственных мощностей заводов-изготовителей, полагает исполнительный директор ООО «Четра» Владимир Антонов. Он отмечает, что ее действие направлено на обновление, модернизацию и расширение автопарка спецтехники российских предприятий: «Особую значимость программа имеет для добывающих отраслей, для которых наличие укомплектованного парка спецтехники актуально всегда».

Также в рамках программы в 2019 году можно будет претендовать на невозмещенные за 2018 год субсидии. Как писал “Ъ” 19 марта, Объединенная лизинговая ассоциация (ОЛА; объединяет большинство компаний сектора) оценивала задолженность Минпромторга за 2018 год в 1,3 млрд руб. В 2018 году, по данным Минпромторга, объем лизинговой субсидии для ДСТ и спецтехники составил 1,75 млрд руб., было заключено свыше 5,6 тыс. договоров (в четыре раза больше, чем в 2017 году), выпуск ДСТ вырос на 23%.

Доступ к льготному лизингу при этом будет предоставляться по новой схеме — на основе отбора по показателю результативности использования субсидии.

Результативность будет определяться в зависимости от того, на какую сумму компании удастся передать технику в лизинг в расчете на 1 руб. субсидии. Отбор пройдет в два этапа: на первом по заявкам на субсидии по договорам, заключенным в 2018 году, на втором — планируемый к получению в 2019 году размер субсидий. Наибольший шанс на участие в программе получат компании, пообещавшие продать больше техники. При этом если суммарный объем субсидий по договорам за 2018 год превышает бюджет программы на 2019 год, то отбор проходит в один этап. На 2019 год на программу выделено 2,1 млрд руб.

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Каждая лизинговая компания в 2019 году сможет получить не более 315 млн руб. субсидии. Источник “Ъ” на рынке поясняет, что в таком случае компании, у которых за 2018 год накопилась большая задолженность, могут претендовать только на ее возмещение, иногда даже не в полном объеме. То есть часть игроков могут не войти в программу.

Вопрос поддержки производителей отечественной спецтехники сейчас очень актуален, говорит гендиректор «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер: «Поэтому запуск специализированной программы льготного лизинга дорожно-строительной техники станет позитивным событием как для ее производителей, так и для лизинговых компаний и их клиентов». Однако программа льготного лизинга спецтехники прошлого года оказалась слишком сложной для администрирования лизинговыми компаниями, и новый принятый механизм не сделает ее доступнее, полагает он. «Большое число участников прошлогодней программы не смогли в полном объеме получить компенсацию за реализованные сделки, поэтому сейчас будут с осторожностью принимать решение об участии в новой программе. В связи с этим, по нашему мнению, программы государственной поддержки необходимо детально прорабатывать»,— считает господин Ивантер.

Источник “Ъ” объясняет: ранее предполагалось, что компании сначала заключают договоры, предоставляя скидку из собственных средств, а потом обращаются в Минпромторг. При этом чем быстрее лизинговые организации заключали договоры и обращались за субсидией, тем выше был шанс ее получения, продолжает он, а вводимое ограничение по размеру господдержки на одну компанию теперь позволяет «не спешить, дожидаясь последнего момента»: «Конкуренция за средства господдержки пойдет только по прогнозным планам, а не реальной работе». В то же время оговорка о том, что 10–15% скидки — это не фиксированная величина, а максимальная, размывает распределение средств поддержки, и в итоге потребитель получит минимальные скидки, отмечает собеседник “Ъ”.

Ольга Никитина