В «Светлую слободу» залетят куры

Московский бизнесмен Олег Слободяник, занимающийся лекарствами для ветеринарии, намерен вложить порядка 4 млрд руб. в производство куриных яиц в Панинском районе Воронежской области. До 2022 года планируется построить четыре очереди птицефабрики общей мощностью 600 млн яиц в год, зернохранилище и комбикормовое предприятие. Эксперты отмечают перенасыщенность рынка.

О проекте принадлежащего Олегу Слободянику ООО «Светлая слобода» (было зарегистрировано в Новой Усмани Воронежской области три месяца назад) стало известно по итогам вчерашней встречи бизнесмена с губернатором Александром Гусевым. Как рассказали “Ъ-Черноземье” в облправительстве, проект планируют реализовать четырьмя очередями в 2020–2025 годах, а его общая стоимость оценивается в 4 млрд руб.

По данным властей, первая очередь должна быть построена уже в 2020-м (вспомогательные производства), а затем следующие очереди — три птицефабрики на 200 млн товарных яиц каждая. Отмечается, что на предприятии могут работать более 400 человек. В облправительстве отметили, что для первой очереди проекта компании уже «предварительно подобраны» два участка земли в Панинском районе.

Заместитель гендиректора «Светлой слободы» Андрей Симонов подтвердил “Ъ-Черноземье” объем инвестиций, отметив, что в первую очередь проекта – комбикормовое предприятие производительностью 20 т в час с участком приемки, очистки, сушки и хранения зерна на 40 тыс. т – планируется вложить 1,2 млрд руб. Она должна быть реализована на собственные и кредитные средства, при участии «одного из госбанков». По словам Андрея Симонова, регион был выбран из-за его инвестиционной привлекательности, а Панинский район – из-за поддержки со стороны местной администрации и отсутствия в муниципалитете перерабатывающих предприятий. «Ветеринарная фармацевтика и птицеводство шагают рука об руку, так как не могут друг без друга существовать. На данный момент сформирована команда из специалистов-птицеводов яичного направления, дефицит которого возник в области в связи с ликвидацией крупного птицекомплекса. Олег Слободяник – высокопрофессиональный руководитель новаторского типа, который не боится делать инвестиционные затраты», – добавили в компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Светлая слобода» зарегистрировано в Воронежской области в марте 2019 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство яиц сельскохозяйственной птицы. Гендиректор и единственный владелец — московский предприниматель Олег Слободяник. Ему также принадлежат столичные ООО «Научно-производственная компания "Мегаветфарм"» (производит лекарственные препараты и медицинские материалы) и «Медиаветсервис» (торгует фармпродукцией). Финпоказатели «Мегаветфарма» не раскрываются. «Медиаветсервис» закончил 2017 год с выручкой в 125,9 млн руб. и чистой прибылью 1,1 млн руб.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, хотя «производство куриных яиц в России находится вблизи исторических максимумов, рынок все еще далек от насыщения и заявленные производственные мощности вряд ли окажутся нерентабельными». «Перед рынком проблема сбыта сейчас стоит достаточно остро, но она решаема,— сказал эксперт.— На мой взгляд, наиболее перспективной и рентабельной частью проекта выглядит собственное производство кормов, это неоспоримый фактор поддержки для выпуска яиц». Аналитик «Алора» Алексей Антонов считает, что инвестор сможет «протестировать спрос» разделением проекта на несколько очередей. Он предполагает, что у проекта не возникнет проблем с финансированием, но только при условии привлечения «при поддержке властей» кредитования из госбанков: «Частные не слишком любят кредитовать производство».

Сергей Калашников, Александр Прытков