Право собственности признано негорючим

Президентский Совет по совершенствованию гражданского законодательства разгромил поправки Минэкономики об изъятии земель у собственников, нарушающих правила пожарной безопасности, за антиконституционность и потенциальную коррупционность. Разгромную реакцию поправкам Минэкономики готовят и в Госдуме. При этом уже действующий совершенно аналогичный закон об изъятии у собственников неиспользуемых сельхозземель возражений у юристов не вызывает.

Вчера президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства жестко раскритиковал поправки Минэкономики к Земельному кодексу, ГК и закону «О пожарной безопасности». По мнению совета, законопроекты, предполагающие «принудительное изъятие» земель у собственников в случае неисполнения требований пожарной безопасности, «неприемлемы». Поправки Минэкономики, опубликованные для обсуждения 16 июня, дают муниципалитетам право обращаться в суд и выставлять изъятые по его решениям участки на публичные торги по начальной цене, определенной по закону об оценочной деятельности. Если торги не состоялись, второй раунд проводится с понижением цены на 20%. Средства перечислятся бывшему собственнику — за вычетом затрат на оценку и продажу земли.

Как следует из заключения совета, проект неприемлем из-за «низкого уровня концептуальной, юридико-технической и эмпирической проработки». В частности, его разработка обоснована указом президента от 26 апреля 2019 года №198 «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкалья», но указ требует изъятия за систематическое нарушение требований пожарной безопасности, а в поправках единственным критерием для изъятия названо нарушение срока исполнения требований пожарного надзора. К тому же в проекте Минэкономики от изъятия защищены земли, являющиеся объектом ипотеки или участвующие в делах о банкротстве,— юристы совета указывают, что это позволит защитить от изъятия любые участки, оформив их передачу в залог.

Присутствовавшая на заседании глава аналитической службы юрфирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова называет беспрецедентным инициативное рассмотрение проекта советом до его официального поступления: «При обсуждении говорилось, что проект противоречит Конституции в части соблюдения прав собственности, вводит непонятное администрирование процессов изъятия и простор для коррупции». Возглавляющий совет юристов президента глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что комитет также подготовил жесткий критический отзыв на проект. Отметим, однако, что совершенно аналогичный закон уже допускает изъятие у собственников неиспользуемых сельхозземель — в нем также записано право Минсельхоза изъять необрабатываемые сельхозучастки и выставить их на торги и содержатся те же исключения, но возражений юристов документ не вызвал, так как в нем четче регламентированы основания и процедуры, пояснил “Ъ” источник в совете.

В Минэкономики “Ъ” сообщили, что комментировать детали поправок уполномочен Росреестр, а в нем — что изъятие не коснется жителей в населенных пунктах или СНТ, так как они сами заинтересованы в пожарной безопасности, а изъятие имущества — крайняя мера для лиц, которые систематически уклоняются от выполнения требований пожарного надзора. «Категорией риска являются земельные участки, находящиеся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Это в основном сельхозземли или земли, покрытые лесными насаждениями»,— сообщают в Росреестре. По оценкам МЧС, в РФ только в 2017–2018 годах зарегистрировано 1,2 тыс. природных пожаров с переходом на населенные пункты, из них 583 — с сельхозземель, подтвержденный ущерб от них составил около 600 млн руб. В Росреестре отмечают, что по проекту уже проводилось согласительное совещание в Минэкономики, после доработки он будет направлен на повторное согласование. Заключение Совета по кодификации авторам проекта не поступало.

Татьяна Гришина, Олег Сапожков