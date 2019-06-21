Сирийские суточные не достались морякам

Как стало известно “Ъ”, Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) отклонил апелляционную жалобу 27 членов экипажей трех военных кораблей, добивающихся выплаты им суточных за командировки в Сирию. Моряки и их защита намерены обратиться в Верховный и Конституционный суды, рассчитывая, что их положительные решения станут моделью для аналогичных споров в будущем.

СКОВС, рассмотрев апелляционную жалобу 27 моряков Черноморского флота на отказное решение Севастопольского гарнизонного военного суда (подробно о нем “Ъ” рассказывал 22 апреля), оставил ее без удовлетворения. Таким образом, решение первой инстанции, отказавшей истцам в выплатах суточных за командировки в Сирию, вступило в силу. Суд определил, что военнослужащие пять раз выполняли спецзадачи в дальней оперативной зоне, в том числе с заходом в порт Тартус Сирийской Арабской Республики, что не является командировкой и, соответственно, не оплачивается.

Истцы на заседание в СКОВС не явились, их защитник Александр Федорченко сообщил “Ъ”, что комментировать свой иск прессе они не желают. По словам господина Федорченко, решение апелляционной инстанции было для него ожидаемым. Тем не менее адвокат и его доверители намерены продолжать спор, доведя его до логического конца в высших судебных инстанциях — Верховном и Конституционном судах России. «Необходимо создать юридический прецедент, чтобы в дальнейшем в подобных ситуациях действовать по образцу»,— считает господин Федорченко.

Члены экипажей трех кораблей ВМФ, офицеры и контрактники, обратились в суд с административным иском, оспаривая отказы командира войсковой части и начальника финансово-экономической службы Черноморского флота в выплате им суточных за командировки в Сирию, в которых они неоднократно находились в 2016–2018 годах. Истцы просили суд обязать командование флота заплатить им 30% от установленных суточных в валюте по курсу ЦБ России на момент их фактической выплаты, что предусмотрено постановлением правительства РФ от 26 декабря 2005 года №812. Полные суточные для офицеров составляют $62, а для рядового и сержантского состава — $43. Однако порядка 70% из этих сумм вычитается на питание.

По мнению Александра Федорченко, его доверители были направлены по распоряжению командира для выполнения служебного задания, в частности задач по поддержанию мира в зоне вооруженного конфликта, которая находится вне пункта постоянной дислокации их воинской части, поэтому они имеют право на получение суточных. Защитник отмечает, что суд посчитал, что морякам не положены суточные, так как им были выплачены надбавки за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время. Однако суд не учел, что эти надбавки выплачиваются военнослужащим за командировки по России, а не за ее пределами, поясняет адвокат. Он полагает, что суд ошибочно сделал вывод о том, что истцы выполняли специальные задачи в дальней оперативной зоне, а не боевые задачи в зоне вооруженного конфликта. «Военные моряки выполняли именно боевые задачи в Сирии, за что им был присвоен статус участников боевых действий»,— подчеркнул господин Федорченко.

Отметим, что ранее министр обороны Сергей Шойгу называл коллективные иски, поданные в связи с событиями в Сирии, вопиющими случаями, поручив сотрудникам военного ведомства разобраться в причинах их появления. При этом особое внимание глава Минобороны обращал на отказы в различных выплатах членам семей погибших военнослужащих, обещая допустивших их чиновников отправлять в горячие точки.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону; Николай Сергеев