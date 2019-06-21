Банкротство перешло границу Израиля

Как стало известно “Ъ”, едва ли не впервые в истории Израиля Верховный суд этого государства разрешил рассмотреть дело о банкротстве своего же гражданина по заявлению банковской структуры другой страны. Речь идет об имеющем также российское гражданство Ицхаке Мавлоне, известным как Игорь Мавлянов,— объявленном в международный розыск МВД России бывшем совладельце ювелирной сети «Яшма Золото». Он оказался должен по невозвращенным кредитам российским банкам порядка 23 млрд руб. Сбербанк добился рассмотрения своих претензий к заемщику в Израиле.

По данным источников “Ъ”, на днях Верховный суд Израиля рассмотрел апелляцию представителей Сбербанка на ранее вынесенный судом низшей инстанции отказ в признании Игоря Мавлянова банкротом. Якобы это решение было тогда принято в связи с тем, что еще в 2016 году совладелец компании «Яшма Золото» получил гражданство Израиля, сменив при этом свои имя и фамилию на Ицхак Мавлон.

«Своим постановлением Верховный суд Израиля установил, что Игорем Мавляновым были совершены действия, позволяющие признать его банкротом,— сокрытие имущества от кредиторов, уклонение от погашения задолженности и т. д.»,— пояснил собеседник “Ъ”. По его словам, дело направлено на новое рассмотрение в окружной суд города Лод, а на новых заседаниях ему нужно лишь «убедиться в наличии задолженности и ее размере перед Сбербанком, что будет достаточно для признания Мавлянова банкротом на территории Израиля». Он особо отметил, что власти Израиля «отличаются своей консервативностью относительно действий иностранных компаний в отношении своих граждан», а потому новое решение открывает новые и весьма «интересные» возможности для взыскания долгов господина Мавлянова.

Источник “Ъ” в околобанковских кругах особо подчеркнул, что ВС Израиля фактически вынес «преюдициальный судебный акт, который не позволит в дальнейшем нечистоплотным заемщикам уклоняться от погашения задолженности путем смены гражданства».

Надо отметить, что в свое время арбитражный суд Воронежа уже признал Игоря Мавлянова банкротом. По предварительным данным, общая сумма требований по невозвращенным им кредитам составляет более 23 млрд руб. Одним из крупнейших его кредиторов является Сбербанк, которому господин Мавлянов остался должен порядка 9 млрд руб. Речь идет о займах, которые совладелец сети «Яшма Золото» получил еще в 2013–2015 годах. Причем, по некоторым данным, изначально речь вообще шла о 15 млрд руб. и лишь потом снизилась на 6 млрд. Максим Дегтярев, вице-президент Сбербанка и директор департамента по работе с проблемными активами, подтвердил “Ъ” информацию о заключении ВС Израиля по делу господина Мавлянова. «Мы приветствуем решение Верховного суда Израиля»,— заявил топ-менеджер Сбербанка, пояснив, что оно «является примером принципа экстерриториальности, когда для принятия справедливого судебного решения не существует границ». Господин Дегтярев также отметил, что такой подход к разрешению подобных проблем «позитивно сказывается на бизнес-климате».

Первоначально Игорь Мавлянов обвинялся главным следственным управлением (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Москве в уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, группа злоумышленников, в которую он входил, задолжала бюджету более 7 млрд руб. Затем в деле появилась история, связанная со строительными компаниями «Рамстрой» и «Агрострой». Их учредителями являлись все тот господин Мавлянов и его деловые партнеры. Тогда речь шла о недостроенных жилых комплексах и ряде социальных объектов в столичном регионе.

В итоге в отношении господина Мавлянова и неустановленных лиц все тем же ГСУ СКР было возбуждено еще и дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Не дожидаясь, когда ему предъявят обвинение, бизнесмен перебрался в Израиль, где получил новые имя и фамилию. Связаться с господином Мавляновым “Ъ” оперативно не удалось.

Источники “Ъ” как в околобанковских кругах, так и правоохранительных органах отмечают, что решение Верховного суда Израиля может иметь далеко идущие последствия. В частности, по их словам, не исключена возможность поиска и наложения ареста на имущество, счета и другие активы господина Мавлянова, который якобы продолжает жить на широкую ногу, оформляя, однако, все что возможно на своих близких и друзей.

Отметим также, что еще больше года назад суд Нью-Йорка вынес решение о взыскании с Игоря Мавлянова более 2,2 млрд руб. в пользу другого кредитора — ВТБ. Таким образом, как рассказывал “Ъ”, американская Фемида не только признала соответствующие решения Мещанского районного и Московского городского судов, но и указала ответчику на то, что его ссылки на политическую напряженность между США и Россией абсолютно неуместны.

В России магазины «Яшма Золото» давно закрыты. Большую часть освободившихся площадей, в частности в Москве, заняли магазины «Красно золото».

Сергей Сергеев, Халиль Аминов