Оксана Дмитриева не будет участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Партия роста не будет выдвигать кандидатуру депутата заксобрания Санкт-Петербурга Оксаны Дмитриевой на выборах губернатора. Госпожа Дмитриева сама решила, что не пойдет на выборы, рассказал «Интерфаксу» зампред партии Виктор Звагельский.

По его словам, Оксана Дмитриева, «по всей вероятности, не хотела проигрывать» врио главы города Александру Беглову. «Она хочет сосредоточиться на других политических вещах: выборах в Госдуму в 2021 году. Также она будет вести муниципальную кампанию в этом году»,— добавил зампред Партии роста.

Сама госпожа Дмитриева пояснила, что у партии нет возможности преодоления муниципального фильтра. «У нас всего два депутата. Если идет реально сильный кандидат, то фильтр не преодолеть, его можно получить только из рук власти. <…> А играть в спарринг-партнера для кандидата от власти — это не линия Партии роста. Можно, конечно, выдвинуться и скандалить, но зачем?» — сказала она.

Напомним, документы на участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга подали 12 кандидатов. Первым свою кандидатуру выдвинул врио губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженец Александр Беглов. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.