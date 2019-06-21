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Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ

ЛУКОЙЛ ищет теплое место для сжижения

Компания задумалась об СПГ-проектах в Африке

ЛУКОЙЛ может создать мощности по сжижению газа на своих месторождениях в Африке и начать торговлю СПГ. Первыми площадками могут стать Конго, где компания покупает долю в действующем блоке, и Камерун. Эксперты считают рынок СПГ хорошим вариантом для ЛУКОЙЛа с учетом собственного развитого трейдинга, но полагают, что компании нужна четкая стратегия развития зарубежных проектов.


ЛУКОЙЛ рассматривает реализацию первых проектов по сжижению газа (СПГ) в Конго и Камеруне, сообщил президент компании Вагит Алекперов на годовом собрании акционеров. Заниматься подобными проектами внутри России ЛУКОЙЛу не позволяет действующее законодательство. Сейчас право экспортировать СПГ есть, кроме «Газпрома», только у НОВАТЭКа, чья лицензия на добычу газа на 1 января 2013 года предусматривала строительство завода по сжижению, а также у работающих на шельфе госкомпаний («Роснефть»). «Поэтому мы смотрим проекты в Конго и, скорее всего, в Камеруне. И в других частях мира, где мы имеем открытия газовых активов»,— отметил господин Алекперов. Он надеется, что ограничение на доступ частных компаний на шельф в России в среднесрочной перспективе будет снято. «Потому что компания имеет компетенции и работает в Баренцевом море»,— пояснил глава ЛУКОЙЛа.

Вагит Алекперов также не исключил, что в будущем трейдинговая структура компании Litasco займется и торговлей СПГ.

«Мы участники проекта Шах-Дениз (крупное месторождение в Азербайджане.— “Ъ”). Газ идет на европейский рынок — мы крупные потребители газа в Италии, в Болгарии, в Голландии. Если мы займемся трубным газом, скорее всего, будем заниматься и СПГ (трейдингом). Потому что проекты в Западной Африке — Конго, Камерун,— они все-таки ориентированы на строительство "СПГ-хвостов" для утилизации газа»,— сказал он.

В последнее время ЛУКОЙЛ активно возвращается в Африку, где до этого у компании было несколько неудачных проектов. Так, в 2016 году она ушла с шельфа Кот-д`Ивуара, не найдя коммерческих запасов на пяти блоках Гвинейского залива и списав около $800 млн из-за сухих скважин, а ранее — из Сьерра-Леоне. Теперь компания предпочитает входить с миноритарной долей в уже хорошо развитые проекты. В начале июня 2019 года ЛУКОЙЛ договорился о покупке 25% в проекте Marine XII в Республике Конго у структуры британской New Age за $800 млн. Проект уже вышел на положительный свободный денежный поток. Партнером компании по месторождению станет итальянская Eni, обладающая, как пояснили “Ъ” в ЛУКОЙЛе, компетенциями в области СПГ, которые было бы интересно получить российской компании. На шельфе Ганы нефтекомпании принадлежит 38% в глубоководном проекте на блоке Tano, где обнаружено пять нефтяных (крупнейшее — Пекан с запасами 334 млн баррелей нефти) и два газовых месторождения. В 2018 году компания получила там первые притоки нефти.

Исполнительный директор Центра энергетики «Сколково» Вячеслав Мищенко отмечает, что пока долгосрочная стратегия ЛУКОЙЛа не включает СПГ-проекты и у него нет структур, которые бы вели это направление. Это, скорее, похоже на попытку получить опыт в новой области, и Африка может стать тестовой площадкой для получения компетенций и дать компании понимание рынка СПГ, считает эксперт. Он полагает, что после расформирования международного подразделения ЛУКОЙЛа LUKOIL Overseas у компании также нет четкой международной стратегии. «Когда-то ЛУКОЙЛ был лидером в реализации зарубежных проектов, надеюсь, компания вернет свою пальму первенства. И СПГ тут хорошее окно возможностей, этот сегмент мог бы стать прорывным, если будет выведен с побочного на стратегический уровень»,— говорит он. При этом, считает Вячеслав Мищенко, у ЛУКОЙЛа в этой области есть большое преимущество — развитый сегмент международного трейдинга, чего нет у других российских игроков. «Даже у НОВАТЭКа пока нет собственного сбыта, эту проблему компания решает через партнеров»,— поясняет эксперт. При этом хорошо отлаженный сбыт, по его словам, может сделать более выгодной всю цепочку поставок.

Ольга Мордюшенко


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