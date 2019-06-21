«Лента» обовьется вокруг «М10»

На складском рынке Санкт-Петербурга и области состоялась крупнейшая сделка built-to-suit в истории Петербурга. Сеть гипермаркетов «Лента» договорилась с девелоперской компанией «Ориентир» о строительстве распределительного центра площадью 70 тыс. кв. м на территории индустриального парка «М10» в Ленинградской области. У ритейлеров пока не до конца закрыта потребность в складских помещениях, отмечают аналитики.

Компания «Ориентир» построит для сети «Лента» мультитемпературный комплекс класса A на территории индустриального парка «М10», расположенного в Тосненском районе Ленобласти. Объект будет возведен под ритейлера и после будет ему передан. Общая площадь распределительного центра составит 70 тыс. кв. м, инвестиции в проект — около 3,5 млрд рублей. В состав комплекса войдет производство полуфабрикатов и кулинарных изделий, а также отделы с различными температурными режимами.

Складской комплекс будет возведен на территории в 20 га, которая принадлежит компании «Ориентир». Проектом предусмотрена возможность расширения складских мощностей еще на 10 тыс. кв. м, под эти цели был зарезервирован земельный участок. Открытие комплекса намечено на вторую половину 2020 года.

По словам заместителя операционного директора компании «Лента» Елены Беляковой одной из причин расширения логистических мощностей стала необходимость централизации управления собственным производством. «Это позволит компании усилить контроль над качеством продукции и сократить время доставки, повысив операционную эффективность»,— пояснила она. Складские мощности позволят сети обслуживать более 100 торговых точек на территории Северо-Западного региона.

Компания «Ориентир» до этого не работала на территории Петербурга и Ленинградской области. Ее развитие до последнего времени было сосредоточено в Московской области, где она построила более 500 тыс. кв. м складских площадей класса А. Среди проектов компании — строительство логистических мощностей для онлайн-ритейлера «Утконос», X5 Retail Group, сети «О’Кей». В собственности девелопера находится более 200 га земли, а в портфель входит более 1 млн кв. м складских площадей. В этом году «Ориентир» планирует запустить еще два проекта в сфере складской и индустриальной недвижимости в парке «М10», подробности которых не уточняются.

Индустриальный парк «М10» основан в 2012 году. Общая площадь парка составляет 700 га, 250 га из которых занято резидентами (более 50 компаний), говорил “Ъ” гендиректор «М10» Михаил Косарев. Оставшуюся площадь он рассчитывает освоить в течение 10–12 лет.

Руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Knight Frank St. Petersburg Илья Князев считает, что речь идет о крупнейшей сделке built-to-suit на рынке Петербурга и области. Предыдущая крупная сделка такого формата состоялась в 2013 году, когда ритейлер «Верный» договорился с PNK Group о строительстве склада площадью 43,4 тыс. кв. м, указывает он. Сейчас у «Ленты» есть арендованный склад в логопарке «Троицкий» (площадь 28,5 тыс. кв. м), а также собственный объект на Московском шоссе (около 16 тыс. кв. м), который морально устарел и не отвечает требованиям ритейлера, добавляет эксперт. По информации “Ъ”, «Лента» не планирует освобождать занимаемые объекты после ввода нового распределительного центра.

По данным Knight Frank, в 2018 году на ритейлеров пришлось 39% от общего объема арендованных и купленных складских площадей. В первом квартале этого года объем занятых торговыми сетями площадей составил около 34 тыс. кв. м. Активность ритейлеров объясняется тем, что у некоторых из них не до конца закрыта потребность в складских помещениях, указывает господин Князев, отмечая, что «Магнит» и X5 Retail Group также рассматривают возможность расширения складских площадей.

Константин Куркин, Ольга Кантемирова