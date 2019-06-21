«Виктор и Ко» расширяет «Мега сити»

ООО «Мега сити» группы компаний «Виктор и Ко» обратилось с новым иском к главе Самары Елене Лапушкиной. Организация намерена через суд легализовать пристрой к торговому центру «Мега сити» на НовоСадовой улице. Оператор ТЦ уже подавал в арбитражный суд аналогичные заявления, однако потом отзывал их. Аналогичный спор с администрацией города вел оператор торгового центра «Триумф» возле губернского рынка ООО «ТФ „Самара-Меркурий“». В апреле владелец «Триумфа» проиграл дело. По словам юристов, подобные ситуации возникают из-за привычной практики — сначала возвести объект, а потом его ­легализовать.

Одноименный оператор торгового центра «Мега сити» корпорации «Виктор и Ко» самарского девелопера Виктора Суркова в судебном порядке пытается легализовать пристрой ТЦ, где располагаются кинотеатр и аптека. Иск ООО «Мега сити» к главе Самары (эту должность занимает Елена Лапушкина) появился в электронной картотеке Арбитражного суда Самарской области на прошлой неделе. Ранее оператор ТЦ уже подавал аналогичные иски, но потом требовал вернуть их. Причины не раскрываются. В прошлом году областное министерство имущественных отношений потребовало с компании 1,3 млн руб. неосновательного обогащения за пользование спорным земельным участком, но через месяц производство по делу прекратили, так как деньги были выплачены.

Право собственности на объект также было предметом спора между администрацией города и ООО «Торговая фирма „Самара-Меркурий“», оператором торгового центра «Триумф» (также контролирует торговый комплекс «Аврора»). Поводом для судебного разбирательства стала несогласованная реконструкция торгового центра в 2016 году, в результате которой его площадь увеличилась с 3834 кв. м до 4999 кв.м. Разрешение на ввод в эксплуатацию обновленный «Триумф» не получил. Компания обратилась в суд с требованием признать право собственности. ТФ «Самара-Меркурий» сначала выиграла иск, но вышестоящий суд отменил решение и оставил исковое заявление без удовлетворения. Фактически «Триумф» оказался самовольной постройкой. Весной 2018 года ТЦ закрылся с вывеской «на ремонт». После событий в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово в самарских торговых центрах прошли проверки пожарной безопасности. Нарушения нашлись, в частности, и в «Триумфе». Прокуратура в суде добилась запрета на эксплуатацию объекта. ТЦ до сих пор не ­функционирует.

• ООО «Мега сити» зарегистрировано в 2013 году в Самаре. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами компании выступают Виктор Сурков (75%) и ООО «Виктор и Ко ЦУК» (25%). ГК «Виктор и Ко» контролирует в городе ряд других крупных торговых центров: ТРК «Московский», ТРК «Космопорт», ТК «Амбар» и ТК «Гуд’Ок». Часть их, судя по финансовой отчетности в «СПАРК-Интерфаксе», последние несколько лет убыточны. У оператора «Мега сити» с 2015 года наблюдается ежегодное падение выручки и прибыли. В 2017 году выручка компании составила 361 млн руб., прибыль превысила 88 млн руб., годом ранее организация выручила 378 млн руб., прибыль составила 100 млн руб.

Статус самовольной постройки городская администрация также присвоила части ТРК «Парк Хаус». В начале года департамент управления имуществом Самары потребовал освободить муниципальный участок земли, демонтировав здание. В марте мэрия отказалась от иска. В текущем месяце суд по заявлению третьих лиц вернул дело на новое ­рассмотрение.

Как отмечают юристы, шансы получить право собственности у истца есть, но если «Мега сити» проиграет дело, может зайти речь о сносе постройки. «Как показывает практика, если лицо обращается в суд с требованием о легализации самовольной постройки, ответчик, как правило, обращается со встречными исковыми требованиями о ее сносе. Если суд установит, что основания для признания права собственности на пристройку отсутствуют, то он постановит такой объект снести»,— поясняет управляющий партнер АБ «Деловой фарватер» Роман Терехин.

Как добавляет руководитель направления коммерческих споров юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин, собственники часто возводят объект без необходимых документов с намерением потом его легализовать. Однако партнер, генеральный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов замечает, что в последние годы такая практика теряет популярность. «Легализация самовольных построек сейчас не простой вопрос и зависит от многих условий, в том числе оснований и обстоятельств возведения этих построек, прав на землю, характеристик построенного объекта»,— говорит юрист.

ГК «Виктор и Ко» на запросы СМИ не отвечает.

Сабрина Самедова