Собянин попросил обеспечить безопасность в местах сбора подписей на выборах

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал обращение главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова и попросил начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова обеспечить безопасность в местах сбора подписей в поддержку кандидатов в депутаты Московскую городскую думу, сообщил мэр в своем Twitter.

Ранее журналист направил письмо такой просьбой начальнику полиции столицы, в связи с тем, что «в ряде интернет-каналов распространяется информация о провокациях и иногда нападениях на пункты сбора подписей».

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года. Москвичи должны выбрать 45 депутатов, которые будут представлять их интересы в течение следующих пяти лет. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Каждому кандидату для регистрации на выборах необходимо собрать не менее 5 тысяч подписей.

Кроме стандартной формы голосования — проголосовать на участке, опустив бюллетень с фамилией выбранного кандидата в урну, на выборах в Мосгордуму VII созыва предусмотрено и электронное голосование.