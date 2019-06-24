Вышла в люди

Уникальный марш-бросок совершила белая медведица, преодолев порядка 500 километров от Карского моря до Норильска. На столь отчаянный шаг животное вынудила нехватка корма, связанная с таянием льдов. О похожей проблеме с медведями «Огонек» уже писал в №8 за 2019 год, но тогда животные не заходили столь далеко, обосновавшись в поселке Белушья Губа на Новой Земле. На этот раз несчастного зверя заметили подростки, катавшиеся на мопедах на окраине города. Сейчас истощенного медведя уже отловили и увезли в Красноярский край, где он сначала пройдет реабилитацию, а уже затем отправится обратно в дикую природу.