Мусор в головах

В сельских районах Нижегородской области не хватает контейнерных площадок под твердые коммунальные отходы (ТКО), за счет чего появляются стихийные свалки. В заксобрании выяснилось, что на контейнерные площадки и контейнеры в целом необходимо найти 1,7 ­млрд руб. в течение двух лет, а регион был готов потратить вдвое меньше. В областном правительстве признают проблему нехватки площадок, а также незапланированной дороговизной их обустройства. Теперь регион просит субсидии из федерального бюджета. Обеспечить необходимое количество мусорных площадок и контейнеров власти обещают в 2020 году, а пока нижегородцы пожаловались на вывоз мусора Владимиру Путину на прямой линии.



Депутаты законодательного собрания Нижегородской области на комитетах по экологии и бюджету раскритиковали реализацию реформы по обращению с ТКО. Речь шла о перераспределении мусорных площадок и контейнеров в пользу крупных городов в ущерб сельским территориям. По словам депутата Александра Ефремцева, их жителям приходится объяснять, почему они должны оплачивать полный тариф за вывоз мусора, который при отсутствии контейнеров приходится складывать в пакетах на обочинах дорог. Такие сложенные вдоль дорог пакеты регоператоры соглашаются вывозить лишь за дополнительную плату. «В Княгининском, Гагинском, Бутурлинском, Арзамасском и Большеболдинском районах продолжается пакетированный вывоз. Как объяснить людям, что количество площадок уменьшилось вчетверо при определенных нормативах?» — спросил депутат. Член фракции КПРФ Роман Кабешев добавил, что в городах области высокий уровень обустроенных площадок и достаточное количество контейнеров, а в районах «люди валят мусор на голую землю». ­Депутат Николай Шкилев потребовал у членов правительства найти в бюджете дополнительные деньги на обеспечение районов контейнерами, учитывая, что в апреле на эти цели уже было направлено 400 млн руб.

Первый заместитель министра финансов Нижегородской области Андрей Чечерин объяснил, что при формировании данных о необходимом количестве площадок и контейнеров в правительстве ошиблись в прогнозировании, положившись на первоначальную информацию от самих муниципалитетов. В облправительстве планировали в течение 2019–2020 годов направить 500 млн руб. на обустройство 15 тыс. площадок, еще 300 млн руб. потратить на закупки контейнеров. Однако при подготовке торгов, которые должны состояться в августе, в районных администрациях несколько раз уточняли свои запросы, и в итоге общая потребность выросла до 16 тыс. площадок. Власти также не имели готовой проектно-сметной документации на мусорные площадки по конкретным территориям, поэтому в расчет взяли обобщенные данные районов и регоператоров по их стоимости. «Когда же мы разработали проект площадки и высчитали ее сметную стоимость, общая потребность в финансах составила уже не 800 млн, а 1,7 млрд руб.», — сообщил господин Чечерин.

Министр экологии Нижегородской области Денис Егоров уточнил, что министерство разработало 32 проекта контейнерных площадок: в процессе средняя стоимость проекта выросла до 100 тыс. руб. Из-за этого удорожания значительно увеличились объемы финансирования по запросам муниципалитетов. Министерству пришлось перераспределять средства на обустройство площадок со статьи расходов на контейнеры, чтобы закупаемые мусорные баки не оказались лишними и соответствовали числу площадок. «Перераспределение средств между муниципалитетами произошло исходя из численности и плотности населения и нормативов накопления ТКО», — уточнил министр экологии. Таким образом, областное правительство решило сначала обеспечить потребности крупных городов нижегородской агломерации, а проблемы малых райцентров и сел отложить на следующий год.

Дополнительные деньги на покупку контейнеров и обустройство площадок в районах чиновники решили поискать в федеральном бюджете: в Минстрой и Минприроды РФ направлены запросы о выделении Нижегородской области 1,7 млрд руб. с финансовым обоснованием. Это самая большая по объему целевых средств заявка среди регионов РФ. Решение, по словам Дениса Егорова, будет принято в июле, однако депутаты заксобрания сомневаются, что регион получит всю запрошенную сумму. Немаловажны и сроки: строительство контейнерных площадок должно проводиться в теплое время года, поэтому работы, скорее всего, придется переносить на следующий год. Пока же жителям районов придется по-прежнему платить полный тариф региональным операторам и складывать мусор «в яму», образуя стихийные свалки, возмущаются депутаты. «Мы хотим создать красивую картинку в больших городах, но и там десятикратное увеличение потребностей. По малым районам финансирование урезали, а граждане массово жалуются нам, что с начала мусорной реформы ничего позитивного не произошло», — отметил Александр ­Ефремцев. Пока в заксобрании спорили о трудностях реализации мусорной реформы, жители области сумели пожаловаться президенту Владимиру Путину. В ходе прямой линии был задан вопрос жителя райцентра Гагино Александра Репина: «Изменений мы не почувствовали. Контейнеры те же дырявые, мусор вывозится нерегулярно». Владимир Путин посетовал на рост объемов мусора от общества потребления. «То, что сейчас показали,— это безобразие. ­Надо посмотреть, в каких субъектах федерации это происходит. Растут тарифы на вывоз мусора. Отчасти это неизбежно, но положительный эффект должен быть уже сейчас. Кто должен работать на этих контейнерных площадках? ДУКи или региональный оператор? Мне безразлично, но губернаторы считают, что регоператор. Я надеюсь, что нам удастся навести порядок. Тема непривлекательная, но буду ­поглядывать», — пообещал ­президент.

Роман Рыскаль