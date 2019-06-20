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Достраивать ЖК «Новая Каменка» будут в две смены

Достраивать первый корпус проблемного жилого комплекса «Новая Каменка» будут в две смены.

Как заявил зампредседателя комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский, темпы строительства объекта недостаточные. Корпус должен быть построен к концу года.

В настоящее время общая строительная готовность четырех блоков 1-го корпуса составляет 50%. Работы на объекте выполняет «СМУ-1». Субгенподрядчик признал, что существовали задержки с поставкой некоторых материалов. В настоящее время вопрос решен, работы будут организованы в две смены.

Добавим, что с завершением строительства 19 этажного корпуса ЖК «Новая Каменка» будет достроен полностью. Объект начинала строить ГК «СУ-155», признанная банкротом в 2018 году.

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