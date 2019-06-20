Суд продлил арест полковника ФСБ Черкалина на два месяца

235-й гарнизонный суд Москвы продлил на два месяца, до 24 августа, арест начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, обвиненного в коррупции, сообщил ТАСС.

Следствие занимается проверкой информации о причастности полковника к иным преступлениям, обвинения по которым пока не предъявлены. Сам господин Черкалин ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест, а от комментариев относительно выдвинутых обвинений отказался.

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, курировавший борьбу с преступностью в банковской сфере, подозревается в хищении 490 млн рублей и получении взятки в $850 тыс. Мосгорсуд арестовал Кирилла Черкалина в апреле по делу о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и отправил в СИЗО. В ходе обысков были изъяты наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб.

Подробнее о развитии дела полковника ФСБ читайте в материале “Ъ” «На ФСБ нашлось УСБ».