Урал вышел на связь с Владимиром Путиным

В ходе прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным жители села Каскара (Тюменская область) пожаловались на отсутствие водопровода, а из Верхней Салды (Свердловская область) указали на проблему с вывозом мусора. Сразу после обращений прокуратуры регионов организовали проверку изложенных фактов.



Одной из проблем, на которую пожаловались граждане в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, — стало водоснабжение в селе Каскара, которое расположено в 20 км к востоку от Тюмени. По словам местной жительницы Марии Кузнецовой, водопровода в селе нет более 20 лет. Жителям приходится покупать бутилированную воду или ездить на колонки в Тюмень. Правда, позже выяснилось, что действующий водопровод находится в старой части села, а нет водоснабжения только в новой части, где расположены современные коттеджи.

«Этот конкретный случай нужно решить как можно быстрее. Считайте, что жители обратились к вам. Я за них обратился».

Информацию об отсутствии водопровода в селе Каскары проверят прокуратура Тюменской области и региональное управление СКР. «В рамках проверки следователями будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, а также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию»,— сообщили в СКР.

Во время прямой линии президенту показали фотографии переполненных мусорных контейнеров из Верхней Салды (Свердловская область). «Мусорная реформа не работает»,— написал автор обращения. «То, что вы показываете — это безобразие. Надо смотреть, в каких районах, в каких субъектах это происходит»,— возмущенно сказал президент.

Сразу после этого пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о проверке соблюдения законодательства об обращении с ТКО, организованной Верхнесалдинской городской прокуратурой и Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратурой. «Будет проверено, как исполняется договор подряда со стороны муниципального предприятия, вывозится ли мусор в сроки, указанные в договоре, какие меры предприняты региональным оператором по установке контейнеров для сбора мусора в частном секторе городского округа»,— пообещали в надзорном ведомстве. Напомним, на территории Верхней Салды региональным оператором по вывозу твердых бытовых отходов является ООО «Рифей», субподрядчиком выступает МУП «Городской УЖКХ».

На жалобу отреагировали и областные власти — в пятницу по поручению губернатора Евгения Куйвашева в Верхнюю Салду с проверкой поедет заместитель министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов. Впрочем, отметили в обладминистрации, «жалобы от жителей о такой проблеме к областным властям не поступали». «Региональный оператор с начала экологической реформы установил в городе 110 дополнительных контейнеров»,— напомнили они.

Анастасия Реутова, Анна Лапина