Сбербанк считает сети 5G риском для кибербезопасности

Руководитель службы кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь сказал, что у сетей 5G очень высокая скорость передачи данных, из-за чего трудно быстро остановить утечки информации. Это делает сети 5G «одним из серьезных рисков кибербезопасности», заявил он на Международном конгрессе по кибербезопасности, организатором которого выступает банк.

«С одной стороны, разве плохо, что у нас были 3G — там 2 мегабита, потом LTE — там до 100 мегабит, а сейчас появится 5G — гигабит, это же хорошо. Но страшно: за секунду весь телефон улетит в облако — и все. Вот это будет хаос, когда не успеете остановить, просто это все будет происходить не то что в реальном времени — со скоростью света»,— объяснил представитель Сбербанка (цитата по «РИА Новости»).

По мнению Сергея Лебедя, необходимо повышать «скорость реагирования, обнаружения, защиты, реакции». «Современные технологии — те, которые нам дают диссонанс,— приводят в неразбериху нашу работу — мы должны их использовать в обратную сторону»,— уверен он.

Стандарт связи нового поколения позволяет передавать данные между устройствами в десятки раз быстрее, чем сети LTE (4G). Скорость обмена данными в таких сетях может превышать 1 Гбит/сек. Первой страной, где на национальном уровне работает сеть 5G, стала Южная Корея.

Минкомсвязь РФ предложила в конце года возобновить тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Заявки на это подали МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «Ростелеком» и Tele2, но до сих пор против этого выступали силовики. Первые зоны коммерческой эксплуатации 5G планируют ввести в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Подробности — в материале “Ъ” «Частота пятого поколения».