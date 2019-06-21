Прямолинейные проверки

Силовые ведомства и власти Челябинской области откликнулись на обращения, которые жители региона направляли на прямую линию президенту Владимиру Путину. Эти видеоролики не были показаны во время трансляции, но проверки были инициированы по мере поступления вопросов граждан. Было возбуждено уголовное дело по жалобе жителей села Варна на отсутствие пешеходного перехода через железнодорожные пути. Также прокуратура проводит работу по обращениям рыбаков-любителей и активистов антипрививочного движения из Магнитогорска.



Уральское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело после того, как жители села Варна записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором рассказали, что ежедневно вынуждены перебираться через железнодорожные пути под вагонами на станции Тамерлан. Следователи провели осмотр полотна, опросили заявителей, представителей Южно-Уральской железной дороги, главу администрации Варненского района, истребовали документы по техническому оснащению станции. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Прокуратура Челябинской области инициировала проверку по факту обращения на прямую линию с Владимиром Путиным рыбаков-любителей из Челябинской области. На видео они жалуются на чиновников, которые берут плату за спортивный лов рыбы на озерах в Челябинской области. Ведомство проверит факты взимания платы с рыбаков и даст оценку соблюдения законодательства о рыболовстве на водоемах Челябинской области. Пресс-служба врио губернатора Челябинской области сообщила, что Алексей Текслер в курсе ситуации с нарушением прав рыбаков на озерах Челябинской области. «Он посмотрел видео и затребовал информацию, чтобы предложить конкретные пути решения проблемы рыбаков»,— рассказали в пресс-службе. Алексей Текслер поручил подчиненным выяснить, как арендаторы озер исполняют договоры аренды. Глава региона намерен внести изменения в нормативную базу, чтобы обеспечить рыбакам-любителям свободный доступ к озерам, имеющим арендаторов. Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин уже встретился с авторами обращения, в ближайшие дни он проведет совещание с арендаторами озер.

Также надзорное ведомство отреагировало на видеообращение жителей Магнитогорска, которые пожаловались, что детей не пускают в школы без реакции Манту. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению прав несовершеннолетних. В прокуратуре отмечают, что ограничение посещения школ детьми без обследования на туберкулез предусмотрено законодательством. Если ребенок не прошел процедуру Манту, рентген легких, компьютерную томографию, тест T-SPOT.TB или Диаскин-тест, он должен обследоваться у врача-фтизиатра. Только при наличии справки, исключающей наличие инфекционного заболевания, школьник может посещать занятия, сообщили в прокуратуре.

Во время прямой линии Владимир Путин ответил на два вопроса из Челябинской области. Первый задала сотрудница фельдшерско-акушерского пункта из поселка Маук Каслинского района Челябинской области Светлана Каташова. Она пожаловалась на нехватку медицинских специалистов в новом ФАПе, который открылся в поселке в феврале этого года. В пункте работают два человека — фельдшер и медсестра на полставки, хотя в штате должно быть четыре специалиста. Нехватка кадров приводит к очередям, особенно зимой, когда наблюдаются вспышки ОРВИ и гриппа, отметила фельдшер. По мнению Светланы Каташовой, молодые специалисты не хотят ехать в поселок из-за проблем с жильем. «Проблема в том, что нет благоустроенного жилья. К нам приезжали специалисты, им нравится природа, но вопрос — где жить? Благоустроенного жилья нет, а на другое они не согласны. Мы тут родились, поэтому работаем и не уезжаем»,— отметила госпожа Каташова.

Владимир Путин отметил, что жилье для медицинских специалистов, приезжающих работать в поселки, должны предоставлять муниципалитеты и регион. «Мы из федерального бюджета выплачиваем деньги, 1 млн и 500 тыс. руб., а жильем должны заниматься региональные и местные власти. Мы много раз об этом говорили. И они должны предусмотреть деньги в своих бюджетах на эти цели, иначе, конечно, люди будут уезжать»,— подчеркнул Владимир Путин.

Во время блиц-опроса в завершение прямой линии ведущий зачитал вопрос от жителя Челябинска Александра Кузнецова. Он спросил главу государства, не надоело ли ему быть президентом. «Нет, иначе я не стал бы баллотироваться на второй срок»,— ответил Владимир Путин.

Видеообращения на прямую линию Владимиру Путину также отправляли дольщики проблемного ЖК «Новоград». Они попросили президента рассмотреть возможность бесплатного предоставления компенсационных участков компаниям, которые соглашаются достроить проблемные дома. Кроме того, к Владимиру Путину обратилась журналист из Чебаркуля Любовь Рудометова, которая попросила вернуть прямые выборы глав городов и районов в Челябинской области.

Карина Кальярова