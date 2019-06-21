Тюменский облсуд доверили Вячеславу Антропову

Председателем Тюменского областного суда назначен Вячеслав Антропов. Ранее он занимал пост заместителя председателя облсуда по гражданским делам. Его предшественник Анатолий Сушинских после 37 лет работы в судебной системе в марте объявил об уходе, чтобы дать возможность «поработать другим людям».



На официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента РФ о назначении председателем Тюменского облсуда 51-летнего Вячеслава Антропова. Ранее он занимал должность заместителя главы облсуда и курировал рассмотрение гражданских дел. На этом посту он сменил 66-летнего Анатолия Сушинских, который работал в Тюменском облсуде с 1982 года и в марте 2019 года объявил о своей отставке. В текущем году заканчивался его очередной шестилетний контракт, который он не захотел продлевать. «Принял решение, что буду уходить в отставку. Мне предлагали остаться, в том числе председатель Верховного суда, но надо другим людям работать»,— пояснил он.

Напомним, после заявления господина Сушинских об уходе из судебной системы, в регионе называли среди потенциальных кандидатов Вячеслава Антропова и другого заместителя главы облсуда Наталью Волкову. Но документы на должность председателя подал только господин Антропов. В конце марта его кандидатура была одобрена комиссией Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Вячеслав Антропов родился 28 января 1968 года в селе Глинки (Курганская область). В 1993 году окончил Свердловский юридический институт. Работал в органах прокуратуры Курганской области, позже перевелся в Челябинскую область. С 2004 года стал работать помощником судьи в Тюмени, а затем сдал квалификационный экзамен на должность федерального судьи. В 2007 году назначен заместителем председателя Ленинского районного суда Тюмени. С 2013 года — заместитель председателя облсуда по гражданским делам.

В юридических кругах Тюменской области отметили, что это назначение было ожидаемым. «Вячеслав Антропов считается человеком бывшего замглавы облсуда по уголовным делам Александра Антипина. Он ушел в почетную отставку летом 2018 года по собственному желанию»,— пояснил собеседник “Ъ-Урал”, пожелавший не афишировать свое имя. Собеседники “Ъ-Урал” говорят, что Вячеслав Антропов зарекомендовал себя как принципиальный судья.

В 2019 году сменились главы судов трех регионов УрФО. В марте председателем суда ХМАО назначен заместитель окружного суда Павел Шкилев (сменил Владимира Бабинова), в апреле главой Свердловского облсуда стал Владимир Дмитриев, который с января 2018 года занимал пост заместителя председателя облсуда по гражданским делам. Предыдущий глава облсуда Александр Дементьев после 35 лет работы в судебной системе ушел в почетную отставку.

Игорь Лесовских