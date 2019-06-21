21 июня, пятница
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

Тюменский облсуд доверили Вячеславу Антропову

Ведомство возглавил специалист по гражданским делам

Коммерсантъ (Екатеринбург) от

Председателем Тюменского областного суда назначен Вячеслав Антропов. Ранее он занимал пост заместителя председателя облсуда по гражданским делам. Его предшественник Анатолий Сушинских после 37 лет работы в судебной системе в марте объявил об уходе, чтобы дать возможность «поработать другим людям».


На официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента РФ о назначении председателем Тюменского облсуда 51-летнего Вячеслава Антропова. Ранее он занимал должность заместителя главы облсуда и курировал рассмотрение гражданских дел. На этом посту он сменил 66-летнего Анатолия Сушинских, который работал в Тюменском облсуде с 1982 года и в марте 2019 года объявил о своей отставке. В текущем году заканчивался его очередной шестилетний контракт, который он не захотел продлевать. «Принял решение, что буду уходить в отставку. Мне предлагали остаться, в том числе председатель Верховного суда, но надо другим людям работать»,— пояснил он.

Напомним, после заявления господина Сушинских об уходе из судебной системы, в регионе называли среди потенциальных кандидатов Вячеслава Антропова и другого заместителя главы облсуда Наталью Волкову. Но документы на должность председателя подал только господин Антропов. В конце марта его кандидатура была одобрена комиссией Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Вячеслав Антропов родился 28 января 1968 года в селе Глинки (Курганская область). В 1993 году окончил Свердловский юридический институт. Работал в органах прокуратуры Курганской области, позже перевелся в Челябинскую область. С 2004 года стал работать помощником судьи в Тюмени, а затем сдал квалификационный экзамен на должность федерального судьи. В 2007 году назначен заместителем председателя Ленинского районного суда Тюмени. С 2013 года — заместитель председателя облсуда по гражданским делам.

В юридических кругах Тюменской области отметили, что это назначение было ожидаемым. «Вячеслав Антропов считается человеком бывшего замглавы облсуда по уголовным делам Александра Антипина. Он ушел в почетную отставку летом 2018 года по собственному желанию»,— пояснил собеседник “Ъ-Урал”, пожелавший не афишировать свое имя. Собеседники “Ъ-Урал” говорят, что Вячеслав Антропов зарекомендовал себя как принципиальный судья.

В 2019 году сменились главы судов трех регионов УрФО. В марте председателем суда ХМАО назначен заместитель окружного суда Павел Шкилев (сменил Владимира Бабинова), в апреле главой Свердловского облсуда стал Владимир Дмитриев, который с января 2018 года занимал пост заместителя председателя облсуда по гражданским делам. Предыдущий глава облсуда Александр Дементьев после 35 лет работы в судебной системе ушел в почетную отставку.

Игорь Лесовских


Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Приложения

Партнерский проект

Профиль пользователя