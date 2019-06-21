Ремонт дороги не снизил скорости

Отдел МВД России по Златоусту расследует уголовное дело по факту столкновения автобуса, бензовоза и катка на федеральной трассе М-5 «Урал». В результате аварии 19 июня погибли два пассажира автобуса, еще девять человек пострадали. По данным ГИБДД, на дороге, где произошло ДТП, идет ремонт, но при этом не были установлены соответствующие знаки. По словам руководства транспортной компании, которой принадлежит автобус, на подъездах к месту работ отсутствовали знаки о снижении скорости, а непосредственно на участке работал регулировщик, разрешивший автобусу проезжать.

Следователи отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе М-5 «Урал», где в результате столкновения рейсового автобуса, бензовоза и катка погибли два человека, еще девять пострадали. Расследование дела по ч.5 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц») контролирует прокуратура Златоуста, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

ДТП произошло около 18 часов 19 июня в районе 1751-го километра трассы у въезда в Златоуст. Автобус НЕФАЗ, выполнявший рейс Златоуст — Челябинск, при выезде со второстепенной дороги на главную и повороте налево, столкнулся с грузовым седельным тягачом Scania (бензовоз), который ехал по М-5 из Челябинска в сторону Уфы. От удара автобус отбросило на правую обочину, где он врезался в каток. В автобусе находились 12 человек. В результате ДТП два пассажира, которые сидели за водителем — 54-летняя женщина и 32-летний мужчина — погибли. Семь человек госпитализированы в больницы Златоуста. Водитель бензовоза не пострадал. По данным пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области, трое пострадавших, в том числе восьмилетний ребенок, попали в реанимацию. Мальчика в тот же день перевезли на реанимобиле в детскую областную больницу Челябинска. 20 июня еще одного пациента из реанимации на вертолете санавиации доставили в региональный центр. Четыре пациента, в том числе водитель, находятся в отделениях неврологии и травматологии. Состояние всех пациентов стабильное.

По данным прокуратуры региона, сотрудники ГИБДД уже выявили нарушения, допущенные водителем бензовоза. Так, он не имел путевого листа, не проходил предрейсовый медицинский осмотр, отсутствовала отметка о прохождении предрейсового технического осмотра грузовика. По всем этим фактам составлены административные протоколы. Мужчина, управлявший бензовозом, себя виновным в происшествии не считает.

На участке, где произошло ДТП, ведутся работы по реконструкции трассы, в действиях подрядной организации — ООО «Стройконтинент», выявлены нарушения. По этому факту возбуждено административное дело по ст.12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог»). В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД МВД России “Ъ-Южный Урал” уточнили, что в месте проведения работ не были установлены необходимые дорожные знаки. «Они стояли только на федеральной трассе М-5, а на дороге «выезд из Златоуста» знаки отсутствовали. Других нарушений в протоколе не зафиксировано»,— сообщили в отделе пропаганды.

Директор ООО «Первая транспортная корпорация», которому принадлежит автобус, депутат Челябинской гордумы Станислав Новичихин сообщил “Ъ-Южный Урал”, что транспортное средство было исправно, водитель прошел предрейсовый медосмотр, все документы были оформлены. «Здесь очень много составляющих. На участке велись очень масштабные дорожные работы, было много дорожной техники. Катки, асфальтоукладчики, грузовики стояли вдоль дороги и фактически на дороге. Там находился регулировщик. Перед нашим автобусом был еще один, он проехал, регулировщик дал сигнал, и наш автобус поехал следом, в этот момент произошло столкновение. На трассе вообще не было знаков постепенного снижения скорости, только один знак «40 км» за 150 метров до этого перекрестка. Нереально резко снизить скорость, например, с 80 км в час. Столкновение произошло уже частично на нашей стороне, водителю фуры нельзя было уйти вправо, потому что там все было заставлено дорожной техникой. Мы пока не делаем никаких выводов, ситуация неоднозначная, тут надо разбираться, и мы надеемся, что правоохранители разберутся, смоделируют как это было и будут объективны»,— говорит господин Новичихин.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сообщили, что все пассажиры автобуса были застрахованы в компании «АльфаСтрахование». Размеры выплат будут зависеть от степени тяжести причиненного вреда здоровью. По данным президента Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игоря Юргенса, в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, максимальный размер выплат пострадавшим и родственникам погибших в ДТП составляет до 2,025 млн руб., минимальный — 1 тыс. руб.

Юлия Гарипова