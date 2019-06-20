«Ростех» пытается повторно продать участок на Кантемировской улице

АО «РТ-Строительные технологии» (дочерняя компания госкорпорации «Ростех») повторно выставило на продажу участок площадью 7,6 га на Кантемировской улице в Петербурге, ранее занимаемый АО «ОДК-Климов». В компании отмечают, что на данной территории можно построить около 100 тыс. кв. м площадей различного назначения, в том числе жилья и коммерческой недвижимости, сообщает АБН.

Начальная стоимость лота составляет 1,342 млрд рублей. Заявки на торги принимаются до 22 июля, сам конкурс состоится 24 июля в Москве.

“Ъ-СПб” писал, что «РТ-Стройтех» уже пытался реализовать данный земельный участок на Кантемировской улице, однако предыдущие торги были признаны несостоявшимися. По мнению девелоперов, имущество предприятия вряд ли удастся продать до конца года — из-за вступающего в силу с 1 июля запрета на долевое строительство.