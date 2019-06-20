Сроку давности по налоговым преступлениям дали время до осени

Верховный суд отложил до осени решение о сроках давности по налоговым преступлениям, сообщает издание РБК со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Ранее российские бизнесмены попросили не отменять срок давности по преступлениям, связанным с неуплатой налогов. Крупнейшие ассоциации предпринимателей обратились в Верховный суд, пленум которого в начале июня принял проект такого постановления.

В проекте постановления предлагается считать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, которое прекращается лишь после того, как должник полностью рассчитается с государством. Если проект будет принят, это серьезно увеличит давление на бизнес, уверен заместитель председателя комитета РСПП по промышленной политике Владимир Рудашевский: «Дело в том, что, к сожалению, очень многие дела, связанные с налоговыми преступлениями, уклонениями от налогов и так далее, часто закрывались или не возбуждались по причине отсутствия самого события преступления, так как законодательство было нечетким в этой части. И самое неприятное в том, что мы теперь, в новых условиях, начинаем трактовать те или иные нормы налогового законодательства, которых тогда, много лет назад, не существовало. Мы чего боимся? Бизнес боится, что этим воспользуются для того, чтобы еще раз оказывать на него давление, попытаться создать некую угрозу того, что предпринимателю могут припомнить то, что он лет 20 назад не заплатил налоги. Это означает только одно — все-таки государство активно не доверяет бизнесу.

Вместе с тем, речь идет о хозяйственном споре, а для него опять применяются нормы уголовного права.

И вот смешивать уголовное право с административным, конечно, означает значительное ухудшить положение бизнеса».

Сейчас срок давности по налоговым преступлениям составляет от двух до десяти лет в зависимости от суммы недоимки. Вряд ли бизнес добьется полного сохранения этого периода, но на существенные уступки предприниматели рассчитывать могут, считает советник адвокатского бюро «Линия права» Алексей Костоваров: «Я полагаю, что эта инициатива Верховного суда была очень неожиданной для бизнес-сообщества и она создает высокие риски. Что касается вопроса, пройдет ли эта инициатива или нет, то последние события показали, что органы власти прислушиваются к мнению бизнеса. Не думаю, что органы власти полностью откажутся от этой идеи, иначе бы они просто эту инициативу не выдвигали. Но, возможно, она будет как-то видоизменена, и, условно говоря, какие-то уступки бизнесу, конечно же, будут сделаны. По крайней мере, очень хочется на это надеяться».

Предприниматели подчеркивают — отмена срока давности по налоговым преступлениям позволит привлекать бизнес к уголовной ответственности намного чаще. Сейчас максимальное наказание по таким делам — лишение свободы на шесть лет.

Андрей Загорский