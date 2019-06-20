Застройщик из Подмосковья пойдет под суд за обман краснодарских дольщиков на полмиллиарда рублей

Уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО ЖК «Арс-Аврора», обвиняемого в хищении 500 млн руб., передано в Ленинский суд Краснодара, сообщила прокуратура Краснодарского края. По версии обвинения, застройщик привлек средства более сотни дольщиков, а затем бросил недостроенный многоэтажный объект.

Фамилия обвиняемого не называется. По данным сайта суда, на рассмотрение поступило дело в отношении Руслана Шеина, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УКУ РФ (мошенничество в особо крупном размере). Господин Шеин, который находится под стражей, является учредителем крупной компании – девелопера ОАО «ГК АРС» (Московская область, город Видное). По информации прокуратуры, компаньон подсудимого, также участвовавший в незаконных схемах, в настоящее время находится в розыске. По версии обвинения, совладельцы ООО «Арс-Аврора» с ноября 2013 года по май 2016 года заключали с гражданами договоры долевого участия в строительстве объекта, в соответствии с которыми брали на себя обязательства по возведению жилого дома высотой 16–22 этажей в Краснодаре. ЖК «Арс-Аврора» не достроен, часть средств дольщиков, по данным прокуратуры, похищена руководством компании-застройщика.

Анна Перова, Краснодар