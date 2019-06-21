Безопасность восторжествовала в Уфе

В Уфе завершилась трехдневная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. За тем, как главы Совбезов, министры, дипломаты и эксперты три дня обсуждали сегодняшние и будущие угрозы — от террористов-одиночек до превращения людей в биороботов,— наблюдал корреспондент “Ъ” Павел Тарасенко. Один из его выводов: представители России и дружественных ей стран, с одной стороны, и стран Запада — с другой, послушали друг друга, но по большей части так и не услышали. Хотя то, что послушали, уже неплохо.

«Конференция продолжает быть признанной и востребованной площадкой для профессионального диалога»,— заявил, закрывая встречу в Уфе, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он особо подчеркнул, что мероприятие позволило собрать вместе представителей стран «с диаметрально противоположными взглядами и даже тех, кто на двустороннем уровне практически не общается».

Напомним, что конференция продлилась три дня. Вначале обсудили противодействие гибридным угрозам, причем в самом широком смысле. Так, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин говорил о попытках (без лишних слов было понятно кого) «направить молодежь в сторону отрицания и разрушения», а также «с помощью технологий искусственного интеллекта или генной инженерии сделать из людей разобщенных, страдающих невротическими расстройствами индивидов с постоянно измененным состоянием сознания».

В среду после обеда речь пошла о менее политизированной теме — реагировании на природные и техногенные катастрофы, предотвращении гуманитарных кризисов. Впрочем, без политики и тут не обошлось. Так, первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил: «Страны, инспирировавшие конфликты, обязаны нести первоочередную ответственность, в том числе финансовую, за оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам». Намек на действия США, в частности в Сирии, был предельно прозрачен.

А в четверг участники конференции разошлись по круглым столам. На первом представители более чем 50 стран обсуждали информационную безопасность. Председатель — спецпредставитель президента РФ по вопросам информационной безопасности Андрея Крутских — призывал к «унификации мер доверия (в киберпространстве.— “Ъ”) под ооновским зонтиком», а также к созданию (также под эгидой ООН) третейского органа, который бы не позволял «давать ход лживым, фейковым обвинениям».

Помимо основной программы, конференция в Уфе стала для многих возможностью расширить круг знакомств: в рамках заседания состоялись десятки, если не сотни двусторонних встреч. С тем, что подобные встречи полезны, согласны все собеседники “Ъ” из числа участников форума. А вот по ряду других тем между представителями Запада, приехавшими в Уфу, и остальными участниками во главе с РФ возникли разногласия, пусть и высказывались они непублично.

Все представители стран Запада, с которыми поговорил “Ъ”, сходились в том, что услышали мало нового, но «разговаривать в любом случае надо». При этом они отмечали, что без совместного решения проблем в сфере безопасности в любом случае не обойтись. «Несмотря на кризис в отношениях между Москвой и Западом, сотрудничество силовиков продолжается. Время от времени есть какие-то контакты»,— заверил один из собеседников “Ъ”. Зато другой высокопоставленный силовик из страны ЕС заверил “Ъ”: «Такого уровня взаимодействия и сотрудничества, как сейчас, у нас не было никогда. Недавно у нас была делегация из Москвы, мы ее встречали на высоком уровне. Контакты идут постоянно, причем по разным вопросам — и терроризму, и криминальным преступлениям».

Впервые с момента начала украинского кризиса на конференции присутствовал и представитель США — директор аппарата Совета национальной безопасности США Гэвин Вайлд. Но его позицию никто так и не услышал. Ни на пленарном заседании, ни на круглых столах он так и не выступал.

Тем временем представители стран Африки, Азии и Латинской Америки от конференции остались в восторге. Они внимательно изучали развернутую в коридорах выставку достижений российской военной промышленности (были представлены, в частности, гранатометы, бронежилеты, детекторы наркотиков и взрывчатки, а также интегрированная система наблюдения и визуального контроля за нештатными ситуациями «Каланча»). Закупались башкирским медом и меховыми шапками. В ходе обедов удивлялись (и ужасались) тому, что в Башкирии и первое, и второе блюдо редко обходится без конины. И, конечно, выступали с речами.

Представители Ирана, Венесуэлы и многих других стран продолжали риторику российских силовиков, посвящая значительную часть своих выступлений критике США — нарушению Вашингтоном принципа невмешательства, его стремлению к господству, «монополии доллара».

Многие говорили не вполне по теме, а больше о том, что их волнует. Делегат от Палестины доказывал право на создание независимого государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года. Представитель Руанды представлял стратегию развития страны до 2050 года, подразумевающую «преобразование ради процветания». А израильтянин рассказывал о том, что в Башкирии создаются молочные фермы, в работе которых задействованы израильские инновационные технологии.

Впрочем, доминировала все же тема борьбы с терроризмом. Глава намибийской разведки Филемон Малима заверил “Ъ”, что она актуальна сейчас для всего Африканского континента. Это же заявил “Ъ” глава африканского департамента МИД РФ Андрей Кемарский: «В целом ряде районов сейчас серьезный уровень террористической угрозы, которая охватывает все больше территорий. Среди прочего этому способствовало вторжение стран НАТО в Ливию и разрушение ливийской государственности, после чего территория этой страны оказалась заполнена различного рода террористическими группировками, которые были выдавлены из Сирии и Ирака, а позже распространили свою деятельность на более южные районы». По словам собеседника “Ъ”, в борьбе с терроризмом «требуются совместные усилия как государств континента, так и международного сообщества». В связи с этим господин Кемарский отметил, что страны Африки выражают заинтересованность в подключении к российской базе данных террористических организаций, созданной ФСБ.

В следующий раз возможность приехать в Россию и поговорить о наболевшем высокопоставленным силовикам представится через год.

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