«Уфаоргсинтез» планирует реконструкцию очистных сооружений и техперевооружение

Совет директоров ПАО «Уфаоргсинтез» (входит в группу «Башнефть») на заседании 21 июня планирует обсудить реализацию нескольких бизнес-проектов, сообщается в материалах предприятия. В их числе — техническое перевооружение печи, автоматической системы управления и противоаварийной защиты, установки концентрирования пропилена, техперевооружение одного из корпусов, а также реконструкция очистных сооружений и товарно-сырьевого парка. О стоимости и сроках реализации проектов информации пока нет. Ранее «Роснефть» сообщала о планах реализации на мощностях «Уфаоргсинтеза» ряда нефтехимических проектов, направленных «на развитие синергии с нефтеперерабатывающим производством».

ПАО «Уфаоргсинтез» выпускает полиэтилен высокого давления, полипропилен, продукцию органического синтеза и газопереработки.

Ирина Самойлова