Российского программиста вернут на родину В США Олег Тищенко признал вину и вышел за отсиженным сроком

Россиянина Олега Тищенко, осужденного в США за незаконное приобретение руководства по летной эксплуатации американского истребителя F-16 , приговорили к году заключения. Суд постановил освободить его из-под стражи и депортировать в Россию, поскольку в срок ему зачли год, отбытый в предварительном заключении.

Разработчик компьютерных игр Олег Тищенко в среду был приговорен федеральным судом Солт-Лейк Сити к одному году заключения после того, как изменил свои показания и признал себя виновным, избежав таким образом разбирательства с участием присяжных, назначенного на август.

В случае вынесения обвинительного вердикта присяжными, ему грозило бы до десяти лет лишения свободы.

Решение о наказании в 12 месяцев и один день вынес старший окружной судья по округу штата Юта 79-летний Дейл Кимболл. Одновременно суд постановил освободить господина Тищенко из-под стражи и депортировать на родину, поскольку в срок наказания зачли время, проведенное в предварительном заключении с момента задержания в Грузии в июне 2018 года.

«Господин Тищенко признал себя виновным в нарушении акта о международном перемещении вооружений и законодательства о контрабанде. Он принес свои извинения правительству США. Он не имеет криминальной истории ни в США, ни в России»,— заявил районный прокурор Кардлос Эскуэда, объясняя журналистам мягкость наказания.

Кроме того, по словам прокурора, россиянин использовал полученную информацию об управлении американскими истребителями исключительно в мирных целях — для создания компьютерных игр. Прокуратуру заверили, что осужденный будет отправлен в Москву в этот же день.

Господин Тищенко работал в российской компании по производству программного обеспечения Eagle Dynamics, которая также имеет филиал в Белоруссии. Eagle Dynamics известна суперреалистичными компьютерными играми, позволяющими виртуально управлять российскими и зарубежными самолетами — Су-25, МиГ-29, F-15C и A-10A.

Господина Тищенко обвиняли в сговоре с целью совершения преступления против США, в сговоре с целью нарушения акта о международном перемещении вооружений (International Traffic in Arms Regulation) и нарушении законодательства о контрабанде американских товаров.

Прокуратура утверждала, что разработчик компьютерных игр нарушил положение Госдепартамента США по контролю за экспортом товаров и технологий, связанных с обороной и безопасностью.

Для заключения сделки с обвинением гражданину России достаточно было признать вину как минимум по одному пункту. Его адвокат, оплачиваемый из американского бюджета, просил суд снять обвинения и по другим эпизодам.

По материалам обвинения, господин Тищенко 22 июня 2011 года обратился к пользователям онлайн-форума виртуальных воздушных боев с призывом помочь ему переправить в Москву руководство по летной эксплуатации американских истребителей F-16, которое он приобретет на интернет-аукционе eBay. Он пояснил, что не может получить документацию из-за «ограничений, наложенных на зарубежных покупателей». Один из пользователей под псевдонимом Moby — техасец Кеннет Салливан согласился получить инструкцию на свой адрес в США и переправить в Москву. С него позже было снято обвинение, поскольку он чистосердечно признался в содеянном.

В марте 2016 года спецслужбы США включились в секретную операцию, после того как в течение пяти лет после первой сделки господин Тищенко продавал инструкции через eBay пользователям в различные страны — на Кипр, в Японию, Германию, Нидерланды, Австралию и Тайвань. В феврале, за месяц до того, как правительство США начало свою разработку, господин Тищенко получил предупреждение от eBay о том, что законность его сделок вызывает вопросы, утверждает прокуратура.

В марте спецагент предложил россиянину на онлайн-форуме поклонников тренажеров воздушного боя доступ к летным инструкциям реактивных военных джетов F-16C, A-10, F-35 и F-22. Переговоры подставного партнера (агента спецслужб) с компьютерным разработчиком велись по Skype и фигурировали в судебных материалах в качестве доказательной базы. В секретной операции с американской стороны также принимали участие сотрудники ВВС США. «Я гарантирую, что не буду передавать эти инструкции третьей стороне и думаю, что даже в нашей компании не каждый получит доступ к ним»,— цитируют слова господина Тищенко в материалах прокуратуры.

Группа Eagle Dynamics со штаб-квартирой в Лозанне в мае заявила, что «не вовлечена никаким образом в действия сотрудника, который действовал исключительно из личных соображений и в своих личных интересах». Группа заверила, что в своих разработках использует материалы, находящиеся только в открытом доступе.

Американские власти предъявили россиянину обвинения заочно 15 июня 2016 года, однако арестовать его смогли только в этом году после того, как Грузия удовлетворила запрос США на выдачу подозреваемого нынешней весной.

Посольство РФ в США ранее заявило, что в деле россиянина Тищенко имеются признаки провокации со стороны американских спецслужб. Друзья и коллеги Олега Тищенко называют его человеком, который с детства увлекается авиацией.

Лариса Саенко