«Мы не хотим воевать в киберпространстве»

Чтобы сорвать прошлогодний чемпионат мира по футболу, на Россию было совершено из-за границы 25 млн кибератак. Об этом заявил на конференции в Уфе спецпредставитель президента РФ по вопросам информационной безопасности, посол МИДа по особым поручениям Андрей Крутских. В целом, по его данным, ежегодно на российские государственные ресурсы совершается 70 млн атак. В этой связи Россия считает важным «унификацию мер доверия в киберпространстве под ооновским зонтиком» и создание третейского органа по урегулированию возникающих там конфликтов. За тем, как господин Крутских критиковал подход стран Запада и одновременно с этим призывал попробовать «поженить мирные инициативы» Москвы и Парижа по кибербезопасности, наблюдал в Уфе корреспондент “Ъ” Павел Тарасенко.

Ситуация в киберпространстве — одна из ключевых тем встречи высоких представителей по вопросам безопасности, которая завершилась в четверг в Уфе. Российскую позицию по этому вопросу представил Андрей Крутских.

Выступая в ходе круглого стола с участием представителей более 50 стран, он высказался за скорейшее «определение формата дискуссий по информационной безопасности под эгидой ООН».

Андрей Крутских заверил коллег: пришла пора создать некий международный «третейский орган, чтобы предотвращать, а если вдруг возникли — регулировать конфликты, чтобы не давать ход лживым, фейковым обвинениям». «Если произойдет киберагрессия, то ее юридически даже назвать киберагрессией нельзя,— отметил он.— Соответственно, наши страны не могут ни обращаться в Совбез ООН, ни придать этому политическое значение. Все это отдано на откуп отдельным столицам».

В числе приоритетов представитель президента также назвал «преодоление цифрового разрыва» между странами. «Поэтому Рабочая группа ООН открытого состава по международной информационной безопасности должна составить перечень и ввести определенные обязательства со стороны развитых и продвинутых государств, чтобы подтянуть до своего уровня все остальные страны,— указал он.— Мы должны конкретно обсуждать данную тему, а не заниматься абстракциями».

Напомним, что первое заседание созданной по инициативе России Рабочей группы ООН открытого состава по обеспечению международной информационной безопасности состоялось в начале июня. В мероприятии приняли участие эксперты из более чем 140 государств. В комментарии МИД РФ отмечалось: «Впервые у международного сообщества появилась возможность собраться для обсуждения проблематики международной информационной безопасности в формате отдельной площадки Генассамблеи ООН, который получил неофициальное название "кибер-Генассамблея"».

Тем временем в Уфе в ходе круглого стола до определенного момента царила благостная атмосфера.

Выступали представители Китая, Руанды, Египта, Бразилии. Но затем слово взял представитель Франции. И он рассказал о том, что страны должны повышать свою обороноспособность перед угрозами в киберпространстве. В этой связи он крайне позитивно отозвался о недавнем утверждении Евросоюзом рамочного механизма, позволяющего вводить санкции за кибератаки, которые затрагивают европейские интересы. Кроме того, делегат подробно рассказал об инициативе, выдвинутой в прошлом году президентом Эмманюэлем Макроном. Напомним, господин Макрон в ноябре представил «Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве». Среди пунктов документа — обязательства защищать пользователей интернета и объекты критической инфраструктуры от вредоносных действий в киберпространстве, способствовать предотвращению иностранного вмешательства в предвыборный процесс, предотвращать кражу интеллектуальной собственности с помощью информационно-коммуникационных технологий. Документ поддержали более 60 стран и 300 организаций.

Андрей Крутских в четверг назвал эту инициативу ценной, но напомнил: Россия не подписала документ, так как считает, что «некоторые вещи нужно уточнить».

«Мы не хотим воевать в киберпространстве, хотим стабильности, предсказуемости через выработку мер доверия»,— заявил господин Крутских.

И добавил, что не хотел бы «открывать полемику» с представителем Франции. Но все-таки открыл.

«Россия обладает всей палитрой самого современного оружия. Мы никого не боимся. Но это не наш выбор. Некоторые виды вооружений мы вынуждены делать лучшими только потому, что мы втянуты в гонку вооружений»,— заявил он, выступив против восприятия киберпространства как «поля военной борьбы»: «Россия с этим может смириться. А как другие? Они должны втянуться в гонку вооружений? Есть и другой подход. Человечество сумело договориться о непроведении гонки вооружений в биологическом пространстве, о запрещении химоружия,— провел он параллель.— А сейчас некоторые предлагают узаконить военное применение кибертехнологий. Надо тогда объявить всем странам, что гонка кибервооружений открыта».

В этом же контексте Андрей Крутских вспомнил о доктрине экс-министра обороны США Роберта Стрейнджа Макнамары — о ведении «ограниченной ядерной войны». «Подразумевалось уничтожение стран по частям. Это чудовищная логика. Наши действия направлены против нее. Развитые страны должны взять на себя ответственность и ограничить возможности использования новых технологий против человечества, друг против друга».

Пока же до этого далеко. В качестве примера модератор круглого стола привел атаки на Россию. По его данным, только на государственные ресурсы РФ ежегодно совершается более 70 млн кибератак, и «хорошо, что наша страна мощная, развитая и уверенная в себе». А чтобы сорвать прошлогодний чемпионат мира по футболу, добавил Андрей Крутских, «на Россию было совершено 25 млн кибератак из-за границы».

Свое выступление спецпредставитель президента вновь завершил тезисом о необходимости договариваться. «Я представитель великой страны, и мы выступаем за диалог всех со всеми — и с Францией, и с Руандой, и с Никарагуа, со всеми». «Мы коллективно не самоубийцы»,— заявил он, и закончил свою речь восклицанием: — «Vive la France!»