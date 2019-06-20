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Фото: facebook Пермского центра медицинской профилактики

Следствие просит отправить в СИЗО руководителя центра медпрофилактики

Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения главврачу ГБУЗПК «Центр медицинской профилактики» Марине Друговой. Как пояснили "Ъ-Прикамье" в Свердловском райсуде, следователь просит заключить госпожу Другову под стражу.

Ранее ресурс Prime.ru сообщил, что главврач задержана по уголовному делу о мошенничестве. По данным знакомых с ситуацией источников, ей инкриминируется ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Дело, как говорят собеседники "Ъ-Прикамье", расследуется следственными органами ГУ МВД по Пермскому краю.

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