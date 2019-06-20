Экс-президент Интерпола признался в получении крупных взяток

Бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй в суде признал свою вину в получении взяток на сумму более $2 млн, сообщила китайская газета «Жэньминь жибао». Приговор будет объявлен позже.

В сообщении отмечается, что господин Хунвэй использовал свое служебное положение и помогал частным и юридическим лицам «в продвижении их по должности» и совершении незаконных сделок. Отмечается, что прокуратура предоставила убедительные доказательства его действий.

Напомним, экс-президент Интерпола находится под следствием по делу о коррупции. 29 сентября 2018 года Мэн Хунвэй отправился в Китай и с тех пор перестал выходить на связь. 7 октября на сайте Интерпола появилось сообщение о его отставке. В январе жена бывшего президента Интерпола запросила убежища во Франции из-за опасений за свою жизнь.

Подробности — в публикации “Ъ” «Президент Интерпола потерялся по воле партии».

О новом главе Интерпола — в публикации “Ъ”.