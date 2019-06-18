Горизбирком обратился в прокуратуру в связи с информацией о «тайном» голосовании в Петербурге

Горизбирком Санкт-Петербурга обратился в городскую прокуратуру в связи с ситуацией в МО «Сосновское», руководство которого вовремя не проинформировало жителей и потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты о выборах в муниципальный совет. В свою очередь, зампредседателя ЦИК России Николай Булаев назвал это грубым нарушением законодательства, призвав не повторять ошибки 2014 года, сообщает «Интерфакс».

По словам господина Булаева, количество жалоб, которые сегодня появляются в Центральной избирательной комиссии и публикациях в СМИ, по его мнению, «излишне велико».

При этом зампред ГИК Петербурга Алла Егорова заявила, что городская комиссия уже обратилась в прокуратуру с просьбой обеспечить посещение ее сотрудниками всех муниципальных советов муниципальных образований и незамедлительно довести информации о принятых решениях о назначении выборов до Горизбиркома.

“Ъ-СПб” писал, что ранее представители «Открытой России» и проекта «Объединенные демократы» пожаловались в ГИК и ЦИК РФ на то, что многие муниципалитеты в Петербурге (и МО «Сосновское» в частности) фактически скрывают от населения и потенциальных кандидатов сроки выборов в муниципальные советы.